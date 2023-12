(Alliance News) - Schroder European Real Estate Investment Trust PLC a annoncé mercredi une perte annuelle due en partie à un ajustement négatif de la juste valeur.

L'investisseur immobilier coté à Londres et à Johannesburg a déclaré que sa perte avant impôts était de 10,0 millions d'euros pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre, contre un bénéfice de 16,6 millions d'euros un an plus tôt.

La perte nette résultant de l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement s'est élevée à 19,7 millions d'euros, contre un gain de 6,4 millions d'euros. Les revenus de développement ont chuté à 405 000 euros, contre 17,9 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, les revenus locatifs nets ont augmenté de 13 %, passant de 12,6 millions d'euros à 14,3 millions d'euros.

Schroder European Real Estate a maintenu un taux d'occupation élevé de son portefeuille de 97%, avec une durée moyenne des baux de 3,9 ans. Elle a déclaré que 100 % des loyers dus avaient été perçus.

La société a déclaré un dividende de 1,48 centimes d'euro au quatrième trimestre. Le paiement total pour l'exercice 2023 était de 6,66 centimes, en baisse de 10% par rapport à 7,40 centimes.

Au 30 septembre, la valeur nette d'inventaire par action est tombée à 128,2 centimes, soit 8,9 % de moins que les 140,8 centimes enregistrés à la même période l'année dernière.

"Les caractéristiques attrayantes du revenu du portefeuille, l'exposition à des secteurs à forte croissance et le pipeline d'activités de gestion d'actifs devraient contribuer à la poursuite de la croissance des bénéfices et nous permettre d'augmenter le dividende au fil du temps", a déclaré Julian Berney.

Schroder European Real Estate a déclaré qu'il commençait à voir des preuves de transactions qui soutiennent les valorisations et donnent confiance dans sa valeur d'actif net.

Il a ajouté que le taux d'occupation élevé, l'indexation des revenus et le récent refinancement soutiennent le dividende et devraient soutenir la croissance des bénéfices pour l'exercice en cours et au-delà.

Les actions de Schroder European Real Estate étaient en hausse de 0,8 % à 67,51 pence chacune mercredi matin à Londres. À Johannesburg, elles sont restées stables à 15,50 ZAR l'unité.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

