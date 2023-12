Schroder European Real Estate Investments Trust plc est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux et tertiaires (notamment bureaux, commerces, entrepôts et locaux industriels) situés en Europe continentale. A fin septembre 2022, le portefeuille, composé de 14 actifs, s'élève, en valeur de marché, à 217,5 MEUR répartis par type d'actifs entre bureaux (47,3%), locaux industriels (29,2%) et magasins (23,5%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial