Schroder AsiaPacific Fund plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. Le principal objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés situées sur le continent asiatique (à l'exclusion du Moyen-Orient et du Japon), ainsi que dans les pays d'Extrême-Orient bordant l'océan Pacifique. Il vise une croissance supérieure à celle de l'indice MSCI dans tous les pays d'Asie, à l'exclusion de l'indice japonais, en livres sterling, sur le long terme. Elle investit dans cinq domaines clés, à savoir les actifs privés et les solutions alternatives, les solutions Schroders, les fonds communs de placement, la gestion institutionnelle et la gestion de patrimoine. La société détient environ 59 investissements répartis dans plusieurs pays et dans divers secteurs d'activité. Schroder Investment Management Limited.