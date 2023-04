Schroder Japan Trust confirme que le changement de nom est effectif

Schroder Japan Trust PLC - recherche la croissance en investissant dans des actions japonaises - Confirme son changement de nom de Schroder Japan Growth Fund PLC.

Vendredi dernier, il a déclaré que le rendement de sa valeur nette d'inventaire pour les six mois se terminant le 31 janvier était de 5,3 %, surperformant l'indice TSE First Section Total Return de 4,8 %. La valeur nette d'inventaire par action au 31 janvier s'élevait à 237,77 pence, soit une hausse de 3,1% par rapport à 230,68 pence l'année précédente, et le cours de l'action a produit un rendement positif de 6,0% au cours de la période. Schroder Japan a déclaré que son prêt à terme reste entièrement utilisé alors que la facilité de crédit renouvelable n'est pas utilisée. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a déclaré qu'elle abordait l'année 2023 dans une position "unique" car elle "n'est pas confrontée aux défis généralisés de la croissance économique auxquels doivent faire face la plupart de ses pairs".

Cours actuel de l'action : 207,00 pence, inchangé

Variation sur 12 mois : en hausse de 7,3

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.