Schroder Japan Trust PLC - investit dans des actions japonaises - annonce un ensemble de mesures de gestion des dividendes et des escomptes à la suite d'un examen interne et d'une discussion avec les principaux actionnaires de la société. Elle prévoit une politique de dividende améliorée visant à distribuer 4 % de la valeur moyenne de l'actif net au cours de chaque exercice financier. Cela n'entraînera pas de modification de l'approche et de la stratégie d'investissement.

En outre, elle propose un nouveau mécanisme d'offre publique d'achat conditionnelle. Si le gestionnaire ne réalise pas une performance au moins égale au rendement total de l'indice Tokyo Stock Price en livres sterling sur une période de cinq ans à compter du 31 juillet, le conseil d'administration proposera une offre publique d'achat portant sur 25 % du capital social émis. En outre, la société prévoit de poursuivre sa politique de rachat d'actions.

Cours actuel de l'action : 255,20 pence

Évolution sur 12 mois : + 16 %.

