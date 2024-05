(Alliance News) - Schroder Oriental Income Fund Ltd a déclaré jeudi que la valeur nette d'inventaire avait baissé sur une base annuelle, mais qu'elle était en hausse par rapport à six mois plus tôt, tout en battant son indice de référence.

L'investisseur axé sur l'Asie-Pacifique a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 29 février s'élevait à 267,12 pence, en baisse de 2,4% par rapport à 273,73 pence un an plus tôt, mais en hausse de 4,3% par rapport à 256,01 pence le 31 août.

Au cours du premier semestre de son exercice 2024, qui s'est achevé le 31 août, Schroder Oriential a bénéficié d'un rendement total de la valeur liquidative de 7,5 %, dépassant le rendement de 1,9 % de l'indice MSCI AC Pacific ex Japan.

Le bénéfice avant impôt est passé de 10,4 millions de GBP à 46,8 millions de GBP.

Au cours du premier semestre, Schroder Oriental a déclaré deux dividendes intérimaires d'un montant total de 7,8 pence par action, contre 7,6 pence un an plus tôt, soulignant qu'elle a un "historique de 18 ans de croissance progressive et significative du dividende", ayant augmenté son dividende chaque année depuis son lancement.

Les actions de Schroder Oriental ont baissé de 0,7 % à 271,00 pence chacune à Londres jeudi midi.

"La société a bénéficié d'une surperformance significative par rapport aux marchés au sens large ces dernières années et cette dernière période s'inscrit dans la continuité. Notre performance témoigne du fait qu'une approche de gestion active habile en Asie a la capacité d'apporter une valeur significative aux investisseurs [...] la société a dépassé l'indice de référence notamment sur un, trois, cinq et dix ans, ainsi que depuis sa création en 2005. De même, cette surperformance se reflète par rapport à nos pairs, où l'eau bleue se trouve entre nous et notre concurrent le plus proche", a déclaré Paul Meader, président du conseil d'administration.

En ce qui concerne l'avenir, Schroder Investment Management Ltd, le gestionnaire de Schroder Oriental, a commenté : "Bien que des incertitudes subsistent quant aux perspectives de la Chine, les valorisations globales peu coûteuses de la région, associées à une détente potentielle des taux d'intérêt mondiaux, à un dollar américain plus faible et à un cycle d'exportation de biens en reprise, constituent une toile de fond plus constructive pour les marchés asiatiques en 2024, à moins d'un atterrissage brutal au niveau mondial ou d'un événement géopolitique plus extrême."

