Schroder UK Mid Cap Fund plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est d'investir dans des actions de sociétés à moyenne capitalisation dans le but de fournir un rendement total supérieur à celui de l'indice FTSE 250 ex Investment Trusts. La Société peut investir principalement dans des sociétés de l'indice FTSE 250, mais peut détenir jusqu'à 20 % de son portefeuille dans des actions et des véhicules d'investissement collectif ne faisant pas partie de l'indice de référence. La Société peut également investir dans d'autres véhicules d'investissement collectif lorsque cela est souhaitable, par exemple pour fournir une exposition à des domaines spécialisés au sein de l'univers. La Société a la possibilité de recourir à l'endettement à des fins d'investissement jusqu'à concurrence de 25 % du total de ses actifs. La société investit dans divers secteurs, tels que l'industrie, la finance, les services aux consommateurs, les biens de consommation, la technologie, les matériaux de base, les soins de santé, les télécommunications et le pétrole et le gaz. Le gestionnaire d'investissement de la société est Schroder Investment Management Limited.