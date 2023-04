BATM fait état des progrès de l'Edgility, Rambler commence la vente

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Schroder UK Public Private Trust PLC - fonds d'investissement visant à investir dans un portefeuille mondial diversifié de sociétés privées et publiques - indique que la valeur nette d'inventaire a chuté de 41% à 28,52 pence au 31 décembre, contre 48,08 pence l'année précédente. Explique que la performance est principalement due à la chute du prix de l'action de sa plus grande participation, Oxford Nanopore, et d'autres investissements privés hérités du passé, notamment Rutherford, BenevolentAI et Atom Bank. Il souligne les progrès accomplis dans l'orientation du portefeuille vers le capital-risque, la croissance ou les sciences de la vie, avec six nouveaux investissements privés réalisés en 2022.

----------

Harland & Wolff Group Holdings PLC - opérateur de projets d'infrastructure dont les actifs comprennent un chantier naval à Belfast - Partage les conclusions de l'étude du concept d'hydrogène à grande échelle réalisée par Atkins, en rapport avec son installation de stockage de gaz d'Islandmagee qui a été lancée l'année dernière. Le rapport indique que l'hydrogène peut être stocké dans des cavernes de sel et transféré vers un réseau d'hydrogène en cas de besoin. Il note que des dépenses d'investissement supplémentaires d'environ 168 millions de livres sterling seraient nécessaires pour intégrer la compression, la déshydratation et le refroidissement de l'hydrogène dans l'installation de stockage de gaz. L'entreprise estime que les résultats obtenus lui permettent de franchir une étape supplémentaire dans la préparation du projet à l'avenir.

----------

Bluebird Merchant Ventures Ltd - Société de développement aurifère axée sur la Corée du Sud - Doit fournir des détails supplémentaires dans le cadre de la demande de permis d'utilisation temporaire de la montagne pour les mines de Kochang et de Gubong. Elle note l'obligation de fournir, dans un délai de 90 jours, des mesures visant à réduire le risque d'impact sur l'environnement et de procéder à une consultation élargie de la communauté et d'obtenir son soutien au-delà de la zone immédiate. Suggère que cela met en jeu des politiques locales dans lesquelles l'entreprise n'a aucun rôle à jouer. Elle estime avoir déjà couvert ces aspects de manière plus qu'adéquate. Par ailleurs, l'entreprise annonce le remboursement de tous les prêts en cours, ce qui signifie qu'elle n'a plus de dettes et qu'elle dispose d'un financement suffisant pour les 12 prochains mois sur la base de son plan actuel.

----------

Thor Energy PLC - Société de ressources en uranium et en métaux énergétiques axée sur les États-Unis et l'Australie - Annonce les résultats de l'étude de tomographie par bruit ambiant réalisée dans le cadre du projet Alford West, en Australie-Méridionale, par EnviroCopper Ltd, détenue à 30 %. L'étude ANT a permis de délimiter les structures altérées semblables à des auges qui renferment des minéralisations d'oxyde de cuivre et d'or dans la ceinture cuprifère d'Alford. La société indique que les résultats seront intégrés aux données de forage historiques afin d'élaborer un nouveau programme de forage ciblant la minéralisation de cuivre-or oxydé à plus haute teneur. Il ajoute que les futurs forages se concentreront sur les zones présentant un contraste de faible densité, qui se sont révélées abriter une minéralisation de cuivre oxydé.

----------

BATM Advanced Communications Ltd - Société de réseaux et de technologies médicales basée à Hod Hasharon, en Israël - Annonce que le premier déploiement en entreprise de sa solution de réseau virtuel et d'informatique de pointe Edgility est en avance sur le calendrier. Le lancement initial avec Cemex a été un succès et un déploiement global est maintenant prévu pour cette année, ce qui accélère la reconnaissance des revenus du groupe dans le cadre de ce contrat. Il fait état d'excellents progrès dans le cadre du contrat avec CityFibre et de nouvelles commandes sont attendues. Moti Nagar, directeur général de BATM, a déclaré : "Les recettes provenant d'Edgility au premier trimestre 2023 ont presque égalé celles générées pour l'ensemble de 2022, et nous restons sur la bonne voie pour une croissance significative de nos ventes d'Edgility cette année."

----------

Zenith Energy Ltd - Société d'énergie basée à Calgary, Canada, avec des actifs de production, d'exploration et de développement en Afrique et en Europe - Rapporte que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'AGO qui s'est tenue le 14 avril. En outre, elle confirme qu'elle effectue actuellement les travaux juridiques et techniques nécessaires à la finalisation d'un contrat de partage de la production pour le champ pétrolifère de Seme, au large du Bénin.

----------

NB Distressed Debt Investment Fund Ltd - Fonds à capital fixe constitué en société en Guernesey, qui investit dans des placements en difficulté, stressés et dans des situations spéciales - Annonce une nouvelle distribution de capital de 8,15 millions USD pour la classe d'actions Extended Life et de 2,17 millions GBP pour la classe d'actions New Global. Il explique que les distributions résultent de la finalisation réussie de la restructuration des billets Buffalo Thunder, qui a généré un produit en espèces disponible pour la distribution.

----------

Rambler Metals & Mining PLC - Propriétaire de la mine de cuivre et d'or Ming à Baie Verte, Terre-Neuve-et-Labrador - Rambler Metals and Mining Canada Ltd a entamé un processus de vente et de sollicitation d'investissement pour le groupe Rambler, qui sera mené par Grant Thornton. Le processus sera mené dans le contexte des procédures en cours en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Les parties intéressées doivent proposer des offres d'ici le 19 mai. La société souligne qu'il ne peut y avoir aucune garantie quant aux niveaux de recouvrement, le cas échéant, pour les créanciers non garantis ou les actionnaires.

----------

Angle PLC - Société de diagnostic médical basée dans le Surrey, en Angleterre - Annonce la présentation d'un poster lors de la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research, à Orlando, en Floride, entre vendredi dernier et mercredi de cette semaine. Ce poster démontre la faisabilité de combiner l'analyse par immunofluorescence et l'analyse par hybridation in situ de la fluorescence HER2 avec des cellules tumorales circulantes prélevées à l'aide du système Parsortix. En outre, l'étude a démontré l'isolement réussi de CTC à partir du sang de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique en utilisant le système Parsortix. La sensibilité et la spécificité de l'essai Angle's portrait flex pour la détection de l'expression de la protéine HER2 étaient toutes deux supérieures à 90 %.

----------

