Schroders Capital Global Innovation confirme son changement de nom

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC - fonds d'investissement visant à investir dans un portefeuille mondial diversifié de sociétés de capital-investissement privées et publiques - confirme le changement de nom de Schroder UK Public Private Trust PLC, à compter de jeudi.

Lundi, la société anciennement connue sous le nom de Schroder UK a annoncé que la valeur nette d'inventaire avait chuté de 41 % pour atteindre 28,52 pence au 31 décembre, contre 48,08 pence l'année précédente. Elle a expliqué que la performance était principalement due à la chute du prix de l'action de sa plus grande participation, Oxford Nanopore, et d'autres investissements privés hérités du passé, y compris Rutherford, BenevolentAI et Atom Bank. Elle a souligné les progrès accomplis dans l'orientation du portefeuille vers le capital-risque, la croissance ou les sciences de la vie, avec six nouveaux investissements privés réalisés en 2022.

Cours actuel de l'action : 13,45 pence, en hausse de 3,5%.

Variation sur 12 mois : en baisse de 47

