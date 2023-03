Le bénéfice annuel et les revenus de Schroders chutent, mais le dividende augmente.

(Alliance News) - Schroders PLC a déclaré jeudi que son bénéfice annuel et ses revenus ont tous deux chuté, citant les défis du marché en 2022, bien qu'il ait déclaré un dividende accru pour les actionnaires.

Le gestionnaire d'investissement basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts de 2022 était en baisse de 23% à 586,9 millions de GBP, contre 764,1 millions de GBP en 2021.

Les revenus ont glissé de 2,4 %, passant de 2,96 milliards de GBP à 2,89 milliards de GBP, tandis que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 4,2 %, passant de 1,68 milliard de GBP à 1,75 milliard de GBP.

Malgré cela, Schroders a légèrement augmenté son versement aux actionnaires. La société a déclaré un dividende final de 15,0 pence par action, soit un dividende annuel total de 21,50 pence, en hausse de 0,5 % par rapport aux 21,40 pence de l'année précédente.

Les actions de Schroders étaient en baisse de 3,3% à 483,90 pence chacune à Londres jeudi matin.

"Les défis du marché de 2022 ont constitué un test de résistance pour notre stratégie. Je suis encouragé par notre performance résiliente et par le fait que notre stratégie fonctionne. Les activités que nous avons développées ces dernières années - à travers la gestion de patrimoine, les actifs privés et les solutions - ont enregistré de solides performances. Elles jouent toutes un rôle de plus en plus important dans notre croissance et représentent désormais 53% des actifs sous gestion du groupe", a déclaré Peter Harrison, Chief Executive Officer.

Les actifs sous gestion au 31 décembre étaient évalués à 737,5 milliards de GBP, soit une baisse de 3,8 % par rapport aux 766,7 milliards de GBP.

Harrison poursuit : "Schroders Capital, notre activité d'actifs privés, a connu une année record avec 17,5 milliards de GBP de collecte de fonds, avec une force particulière dans l'immobilier et le private equity. Malgré la dynamique du marché, nos activités de conseil en gestion de patrimoine ont connu une bonne année, affichant une forte croissance organique de 6,6 %, tandis que nous avons également continué à renforcer l'envergure de Schroders Solutions."

En ce qui concerne l'avenir, Schroders a déclaré avoir abordé 2023 de manière positive et être confiant quant à la trajectoire de l'entreprise, notamment dans Schroders Solutions. Cette division fournit des services d'investissement et de conseil aux régimes de retraite, aux institutions officielles et aux assureurs, ainsi qu'aux investisseurs individuels et à leurs intermédiaires.

Schroders Solutions s'est agrandi au début de l'année 2022 avec l'acquisition de l'activité similaire de River & Mercantile.

Schroders a affirmé être un investisseur précoce dans les opportunités environnementales, sociales et de gouvernance, ce qui, selon elle, "s'est avéré être la bonne décision et nous continuerons à investir en 2023 et au-delà", en améliorant ses capacités existantes dans ce domaine.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

