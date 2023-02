Les marchés se préparent à un scénario de "non-atterrissage" de l'économie mondiale, ce qui réduit l'appétit pour le risque.

Pendant des mois, les investisseurs ont parié sur un ralentissement de la croissance mondiale juste assez pour refroidir l'inflation et persuader les banques centrales bellicistes de suspendre leurs hausses de taux.

L'idée que la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales utilisent le resserrement monétaire pour provoquer un atterrissage en douceur avant de pivoter pour éviter une profonde récession a soutenu un rallye des actifs croisés depuis octobre, déprimé le dollar et fait affluer les capitaux vers les marchés émergents. Mais des données récentes reflétant des marchés de l'emploi toujours tendus ont amené les traders à envisager un nouveau scénario dans lequel la croissance économique se maintiendrait et l'inflation resterait stable.

Cela signifie que les taux pourraient également être poussés à la hausse - un élément négatif pour les actifs à risque. Les actions mondiales ont atteint leur plus bas niveau sur un mois mercredi, tandis que Wall street a connu mardi sa pire journée de l'année jusqu'à présent.

"Nous sommes passés de l'atterrissage en douceur à l'absence d'atterrissage - l'absence d'atterrissage signifiant que les conditions (de financement) resteront serrées", a déclaré David Katimbo-Mugwanya, responsable des titres à revenu fixe chez EdenTree Asset Management.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en janvier, l'inflation américaine et allemande est restée élevée, tandis que l'activité commerciale américaine et européenne a rebondi en février.

Les investisseurs ont maintenant abandonné les attentes de réductions de taux plus tard dans l'année et ont renouvelé leurs paris sur des taux plus élevés, qui, aux États-Unis, sont maintenant considérés comme culminant en juillet à environ 5,3 %, contre environ 4,8 % début février.

Graphique : Les prévisions de hausse des taux américains sont remontées en flèche

La Deutsche Bank a déclaré cette semaine qu'elle s'attendait à ce que les taux de la Banque centrale européenne culminent à 3,75 %, contre 3,25 % précédemment.

La réouverture de la Chine, l'atténuation de la crise gazière en Europe et la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis "sont probablement plus baissières que positives pour les marchés", a déclaré Richard Dias, fondateur de la maison de recherche macroéconomique Acorn Macro Consulting.

"Nous entrons dans une situation où les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles", a-t-il ajouté.

Pour Paul Flood, responsable des actifs mixtes chez Newton Investment Management, "si la croissance des salaires reste élevée et que la demande reste élevée, alors la Fed poussera les taux d'intérêt encore plus haut et ce n'est pas un bon environnement pour les marchés des actions ou des obligations."

Les prix des obligations baissent, et les rendements augmentent, lorsque les attentes de taux plus élevés sur les liquidités rendent leurs paiements d'intérêts fixes moins attrayants. Les actions baissent généralement lorsque les rendements obligataires augmentent pour tenir compte du risque supplémentaire lié à la possession d'actions.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans sont proches de leur plus haut niveau depuis novembre, à près de 4 %, contre un plus bas de 3,3 % en janvier. L'indice mesurant le dollar par rapport à d'autres grandes devises devrait connaître sa première hausse mensuelle en cinq mois, car les paris sur la hausse des taux soulèvent le billet vert.

UN RISQUE DE RÉCESSION AU REVOIR ? En décembre, la plupart des économistes s'attendaient à ce que l'économie américaine se contracte légèrement cette année, mais le consensus prévoit désormais une croissance de 0,7 %. Les responsables de la Fed ont signalé qu'ils allaient probablement continuer à relever les taux plus longtemps que prévu.

Graphique : Les prévisions de croissance économique deviennent élevées https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/zjvqjykoxpx/chart.png

Les prévisions de récession dans la zone euro se sont pour la plupart estompées à la mi-janvier en raison de la chute des prix de l'énergie. Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'inflation dans le bloc restera supérieure à son objectif de 2 % jusqu'en 2025 si la croissance se maintient. "La feuille de route était celle d'une récession peu profonde et d'une inflation en baisse", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers. "Ce consensus est remis en question par les données".

De nombreux investisseurs continuent de croire que l'inflation va se résorber, et considèrent que les récentes données solides sont probablement soutenues par des facteurs ponctuels tels qu'un hiver anormalement doux pour la saison et le reste de l'épargne des consommateurs accumulée pendant la pandémie de COVID-19. "Il devrait y avoir plus de signes de ralentissement au fur et à mesure que l'année se déroule et que le temps se normalise, et il n'y a tout simplement plus d'épargne accumulée à dépenser alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année", a déclaré Rhys Williams, stratège en chef chez Spouting Rock Asset Management. Thomas Hayes, président et membre directeur de Great Hill Capital, basé à New York, a déclaré qu'un atterrissage en douceur est encore probable, car la baisse des coûts de location aux États-Unis commence à peser sur les mesures de l'inflation et la participation au marché du travail augmente à mesure que les consommateurs épuisent leur épargne, ce qui contribue à contenir la croissance des salaires. "Si le pétrole ne dépasse pas les 100 dollars, il sera très difficile pour l'inflation de ré-accélérer après la pause de la Fed", a-t-il déclaré. Ielpo de Lombard Odier a déclaré qu'il n'avait pas changé le positionnement de ses fonds de manière significative depuis janvier mais qu'il était "heureux de ne pas avoir plus" de risque sur les actions. Katimbo-Mugwanya, d'EdenTree Asset Management, a déclaré que les obligations à longue échéance proposaient toujours de la valeur car il estime que les banques centrales se rapprochent encore de la fin des cycles de hausse des taux.

Mais, a-t-il ajouté, parce que "les données sont un peu plus robustes sur le front économique que ce que nous avons peut-être été amenés à croire au début de l'année... il n'y a pas de pression sur elles pour commencer à signaler une position plus souple pour le moment".