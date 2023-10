(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Schroders Capital Global Innovation Trust PLC - Fonds d'investissement londonien axé sur un portefeuille diversifié de sociétés mondiales de capital-investissement et de capital-risque - La société de portefeuille Tessian, spécialisée dans la cybersécurité, sera rachetée par Proofpoint. "L'accord devrait être conclu fin 2023 ou début 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires requises. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués", indique SCGIT. SCGIT a investi 6,8 millions de dollars dans Tessian en mai 2021.

Gateley Holdings PLC - Groupe de services juridiques et professionnels basé à Birmingham, en Angleterre - déclare que 6,2 millions de livres sterling de contrepartie totale pour l'acquisition de Gateley Smithers Purslow ont été payés aux vendeurs, satisfaits à 38% en actions ordinaires de Gateley et à 62% en espèces. "Le complément de prix a été obtenu si GSP réalise au moins 4,5 millions de livres sterling de [bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] au cours des 24 mois précédant le 30 septembre 2023", déclare Gateley.

SDX Energy PLC - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique du Nord - Achève les opérations de test sur le puits KSR-21 au Maroc. "Le puits, qui cible un prospect dans la formation de Hoot, a été foré à une profondeur verticale totale de 1 955 mètres", indique SDX.

Future Metals NL - société d'exploration basée à West Perth, axée sur le projet Panton de métaux du groupe du platine - déclare une trésorerie de 1,6 million de dollars australiens, soit environ 834 645 livres sterling, à la fin du premier trimestre au 30 septembre. La semaine dernière, jeudi, la société a fait état d'une augmentation des ressources de l'actif Panton. La dernière estimation des ressources minérales a confirmé que Panton est "la plus haute teneur en Australie et l'un des projets de métaux du groupe platine non développés ayant la plus haute teneur au niveau mondial".

Sovereign Metals Ltd - société d'exploration et de développement minier axée sur le Malawi - déclare que la trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du premier trimestre au 30 septembre totalisent 43,0 millions AUD, avec 40,6 millions AUD de produits de l'émission d'actions, en hausse par rapport à 5,6 millions AUD à la fin du dernier trimestre.

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur l'Afrique - La trésorerie et les équivalents de trésorerie du premier trimestre clos le 30 septembre ont baissé à 10,6 millions de dollars australiens, contre 15,3 millions de dollars australiens à la fin de l'exercice financier. Dit que 2,09 millions de dollars australiens ont été utilisés dans les activités d'exploitation et 3,0 millions de dollars australiens dans les activités d'investissement.

Celsius Resources Ltd - concentrée sur son portefeuille de ressources cuivre-or aux Philippines - La trésorerie et les équivalents de trésorerie pour le premier trimestre clos le 30 septembre totalisent 3,7 millions AUD, en baisse par rapport aux 5,0 millions AUD à la fin de l'exercice financier. La société indique qu'elle a utilisé 1,2 million de dollars australiens pour ses activités d'exploitation et 572 000 dollars australiens pour ses activités d'investissement, mais que sa position de trésorerie nette a été renforcée de 415 000 dollars australiens par ses activités de financement.

Aminex PLC - société d'investissement dans le pétrole et le gaz centrée sur la Tanzanie - Prend note de l'annonce d'Orca Energy Group Inc sur le programme sismique 3D à Kiliwani en Tanzanie. L'entrepreneur tiers responsable du programme sismique a suspendu ses activités. Un avis de rupture de contrat a été remis à l'entrepreneur. Aminex ajoute : "Nous sommes en train de discuter avec Orca de l'impact des informations ci-dessus sur l'acquisition proposée de données sismiques 3D sur une partie de la zone de licence de développement de Kiliwani North et nous fournirons une mise à jour supplémentaire en temps voulu".

