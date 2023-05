Schroders annonce le lancement de classes de part de compensation carbone

Schroders annonce le lancement de classes de parts innovantes qui permettront aux investisseurs de compenser les émissions de carbone liées à leurs investissements dans les fonds sous-jacents. Ces classes de parts seront disponibles au sein du fonds Schroder International Selection Fund (SISF) Global Climate Leaders, axé sur l'investissement dans des entreprises qui font preuve de « leadership en matière de changement climatique ». Le fonds est géré par Simon Webber et Isabella Hervey-Bathurst.



Schroders s'efforcera de faire en sorte que les compensations achetées correspondent aux émissions de type 1 et 2 des entreprises détenues en portefeuille. Par exemple, si le compartiment détient 1 % d'une entreprise, Schroders calculera 1/100e des émissions de carbone des champs d'application 1 et 2 de cette entreprise.



La somme de toutes les expositions équivalentes aux émissions de carbone permet d'estimer le total des émissions de carbone attribuables au compartiment.



Toutes les compensations sont liées à des projets de haute qualité dont les détails sont fournis aux investisseurs sur le site internet de Schroders. Les investisseurs bénéficieront d'une transparence totale sur les coûts de compensation.