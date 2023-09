Schrodinger, Inc. est un fournisseur de solutions logicielles informatiques pour la découverte de médicaments à l'industrie biopharmaceutique. La société opère à travers deux segments : Les logiciels et la découverte de médicaments. Le segment Logiciels se concentre sur l'octroi de licences pour les logiciels de découverte moléculaire de la société. Le secteur de la découverte de médicaments se concentre sur la constitution d'un portefeuille de programmes de médicaments précliniques et cliniques, en interne et par le biais de collaborations. La plateforme logicielle de la société, basée sur la physique, permet la découverte de molécules pour le développement de médicaments et les applications de matériaux. Sa plateforme logicielle est utilisée par des sociétés biopharmaceutiques et industrielles, des institutions académiques et des laboratoires gouvernementaux. Le pipeline de la société comprend CDC7, Wee1, MALT1, HIF-2 alpha et SOS1/KRAS. Son CDC7 est un inhibiteur à petite molécule pour le traitement des tumeurs solides et liquides.

Secteur Logiciels