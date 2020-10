Schulthess Maschinen reprend Permatech 0 01/10/2020 | 15:25 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - Schulthess Maschinen, qui développe et produit des lave-linges et des sèche-linges pour maisons individuelles, immeubles collectifs et entreprises, annonce jeudi la reprise au 1er octobre de Permatech, une entreprise de technologie de dosage entièrement automatique de liquides et de produits chimiques pour les blanchisseries, les laveries automatiques et les stations de lavages pour voitures. Le communiqué précise que les installations de production de Permatech seront transférées au siège de Schulthess à Wolfhausen dans le canton de Zurich. Grâce à cette acquisition Schulthess peut mettre l'accent sur le développement durable, car "les équipements et systèmes de dosage (de Permatech) réduisent efficacement la consommation de produits chimiques et de détergents". Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées. md/jh