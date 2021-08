Schweiter déçoit les attentes au premier semestre

Zurich (awp) - Schweiter a bouclé le premier semestre avec des résultats en progression à deux chiffres. Plusieurs indicateurs ont toutefois déçu les attentes des analystes.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a gonflé de 12% à 626,4 millions de francs suisses sur un an, détaille vendredi le fabricant zougois de machines textiles, semi-conducteurs et matériaux composites.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 77,8 millions, soit une hausse de 15% malgré la hausse des coûts des matières premières, quand l'Ebit a progressé de 18% à 58,3 millions. Il en a résulté un bénéfice net arrondi de 29% à 45,5 millions de francs suisses.

Mis à part les vente qui dépassent les attentes les plus optimistes, les chiffres de Schweiter ratent nettement le consensus AWP.

Les principaux défis du semestre écoulé furent les difficultés d'approvisionnement et la gestion de la production en raison de projets retardés chez des clients, pointe le groupe dans son communiqué. L'augmentation des coûts des matériaux et de la logistique ont pu être compensés par une hausse des prix. Schweiter table sur une marche des affaires positive au second semestre, mais s'attend à ce que le bénéfice peine face à la base de comparaison élevée de l'an dernier.

ck/