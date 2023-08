Schweiter Technologies AG est une société holding basée en Suisse dont l'activité principale est le développement, la fabrication et la distribution mondiale de machines. Elle est également active dans le secteur des composites. La société est active à travers les divisions suivantes : la division Ismeca Semiconductor, qui propose des machines utilisées pour des processus de base tels que l'assemblage, le test, l'inspection et l'emballage de dispositifs dans la fabrication de semi-conducteurs, et la division 3A Composites, qui propose des matériaux de base pour les constructions en sandwich, en particulier pour les parcs éoliens. Les marques de la division 3A Composites comprennent Airex, Alucobond Baltek, Dibond, Gator et Kapa. Schweiter Technologies AG est active par le biais d'un certain nombre de filiales domiciliées notamment en Suisse, en Chine, en Allemagne, en Malaisie, aux États-Unis et à Singapour.

Secteur Machines et équipements industriels