Schweiter lance un avertissement positif sur résultat au 1er semestre

Zurich (awp) Schweiter Technologies table sur une progression de plus de 10% au 1er semestre et sur une "nette" augmentation du résultat. Dans son communiqué de mardi soir, l'entreprise dit avoir constaté une demande toujours élevée durant le 1er semestre, en particulier dans les principales activités avec le balsa et les écrans. Cela a débouché sur une situation "réjouissante" du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

La tendance positive devrait aussi se maintenir au 2e semestre et le segment écrans (Display) profiter notamment d'une demande croissante pour le Digital Printing et le Shop Design. Les segments Balsa et PET devraient aussi continuer de profiter de la solide dynamique de l'exercice précédent.

Schweiter publiera ses résultats semestriels le 13 août prochain.

