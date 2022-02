SWM lance Botani pour offrir de nouveaux produits sur le marché des fibres naturelles : des papiers en chanvre naturel, des papiers à rouler et du chanvre de garnissage afin d'accélérer la croissance et l'innovation

Alpharetta, GA, 10 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Schweitzer-Mauduit International, Inc. (« SWM » ou la « Société ») (NYSE : SWM), a le plaisir d'annoncer le lancement de Botani, une unité spécialisée dans les solutions botaniques à base de chanvre de haute qualité telles que : des papiers Blunt, des papiers à rouler et du chanvre de garnissage pour l'industrie des fibres naturelles. Les fabricants souhaitant accélérer leur offre de produits premium et améliorer l’expérience de leurs clients, bénéficieront de l'expertise de Botani en matière de recherche et de développement. Cette expertise a été acquise au cours de 400 ans d’expérience au sein de l’industrie des fibres naturelles, des papiers spéciaux et du tabac.

Alex Boone, directeur général de Botani, décrit l’intérêt d’utiliser un chanvre de qualité supérieure pour l'industrie des fibres naturelles. « Tirant parti de l'expérience et de l'expertise de SWM dans l'industrie du papier et du tabac, Botani répond parfaitement aux besoins des marchés en constante évolution et fortement réglementés. L'objectif de Botani est d'être un partenaire de confiance innovant, et d'aider les fabricants à évoluer efficacement avec des produits de pointe. »

L’offre de produits de Botani comprend :

● Des papiers en chanvre naturel : les papiers Botani offrent la même expérience d’utilisation qu’un blunt, le tout avec un taux d’humidité optimisé offrant une combustion lente, un stockage sûr et une durée de conservation prolongée.

● Le chanvre de garnissage : ces produits Botani peuvent être imprégnés d’autres ingrédients actifs. Les fabricants peuvent ajouter ce chanvre de garnissage afin d’offrir des solutions efficaces aux marchés des tubes à cigarette et des cônes ou des produits alternatifs sans tabac en croissance rapide.

● Les papiers à rouler : Botani fournit des papiers à rouler et cônes entièrement personnalisables à base de chanvre et de fibres naturelles permettant à ses clients de différencier leur marque et d’offrir une expérience unique.

Monsieur Boone explique également que l’engagement de Botani repose sur trois piliers pour soutenir les fabricants : « Tout d'abord, Botani connait l’historique et l'engagement des fabricants et des leaders de l'industrie. Nous apportons à cet univers toute notre expertise du papier construite au cours de centaines d'années dans la production de produits du tabac. Deuxièmement, Botani s’engage à innover et à fournir des produits adaptés à un marché en évolution rapide. Le troisième pilier consiste à aider nos clients à se développer grâce à des papiers conçus avec du chanvre de qualité supérieure et à une technologie qui offre une expérience constante et optimum à leurs consommateurs."

À propos de Botani

Botani est une unité spécialisée dans les solutions botaniques à base de chanvre de haute qualité telles que : des papiers Blunt, des papiers à rouler et du chanvre de garnissage pour l'industrie des fibres naturelles.

Botani bénéficie de plus de 400 ans d'histoire en papeterie et en fibres naturelles héritée de SWM.

Des indépendants aux multinationales opérant à grande échelle, Botani réinvente la fabrication de produits en fibres naturelles haut de gamme avec des offres personnalisées et adaptables destinées aux entreprises qui souhaitent offrir une expérience client optimale.

Grâce à des procédés éprouvés, Botani permet de produire des papiers à rouler, des papiers en chanvre naturel et du chanvre de garnissage qui offrent aux marques un développement rapide sans compromis sur la qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.botani.com.

À propos de SWM

SWM est un fournisseur de référence mondial de matériaux. Nos papiers, films, maillages et non-tissés de haute technicité sont conçus et fabriqués avec des fibres naturelles et polymères pour de multiples applications et industries. SWM et ses filiales disposent d’unités de production sur quatre continents, exercent leurs activités dans plus de 90 pays et emploient environ 5 000 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web : www.swmintl.com