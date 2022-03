BNS: dans de telles périodes, on recherche la sécurité (Maechler)

Zurich (awp) - Membre du directoire de la Banque nationale suisse (BNS), Andréa Maechler s'est exprimée sur la guerre en Ukraine. Dans de telles périodes, on recherche la sécurité, a-t-elle déclaré au journal Schweiz am Wochenende.

En comparaison, la BNS détient peu d'actions et emprunts russes, a-t-elle ajouté. Même pas 0,05% des réserves de devises sont liées à la Russie et Mme Maechler a précisé que la banque centrale examine actuellement ce qu'elle doit faire avec ces placements en tenant compte des sanctions contre la Russie.

Les entreprises russes ne sont pas cotées seulement à Moscou, mais, en partie, en Suisse aussi. Or la BNS ne détient pas d'actions suisses et donc pas d'actions de groupes de matières premières domiciliés en Suisse. Indirectement, la BNS est certainement concernée par les changements intervenus sur les marchés mondiaux des matières premières et de l'énergie. Sur le plan de la politique monétaire, la BNS ressent aussi de manière indirecte les plus gros effets de la guerre en Ukraine, via les marchés financiers et les conséquences pour l'économie

Dans cet environnement, le franc devrait continuer de se raffermir car il règne sur les marchés une forte aversion au risque. Dans de telles phases, le franc joue son rôle de valeur-refuge, a rappelé Mme Maechler. Mais le franc n'est pas le seul recherché, le yen et le dollar, ainsi que l'or et des placements sûrs comme des emprunts d'états connaissent aussi une demande plus élevée.

Voir la situation des devises comme un tout

Pour la BNS, c'est la situation des devises comme un tout qui est importante, pas seulement le rapport euro-franc. Il ne faut pas considérer un cours de manière isolée, a déclaré Mme Maechler. La Suisse affiche une inflation nettement inférieure à celle que l'on connaît ailleurs et cette différence fait que l'économie peut vivre même avec un franc nominalement plus fort. Le taux de change réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, n'a pas autant changé que le taux nominal, a relevé Mme Maechler- Depuis le début de la pandémie, la revalorisation réelle du franc n'est que de 1% environ, contre 5-6% nominal.

A propos de l'inflation, Mme Maechler s'attend à une normalisation du renchérissement dans le monde à moyen terme. Actuellement, l'inflation remonte à cause de la hausse des prix des matières premières et de l'alimentation et des sanctions qui entraînent des hausses de coûts, mais cela sera de nature temporaire, selon la membre du directoire de la BNS.

kw/rp