BNS: fin des apports de liquidités en dollars dès le 1er juillet

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) ainsi que la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, en concertation avec la Réserve fédérale des Etats-Unis vont cesser de proposer des liquidités en dollars pour des durées de 84 jours à compter du 1er juillet.

La BNS justifie cette annonce "au vu de l'amélioration durable des conditions de financement en dollars des Etats-Unis et de la faible demande lors de récentes opérations d'apport de liquidités dans cette même devise", selon le communiqué paru vendredi. Le calendrier des appels d'offres tel qu'il a été publié reste inchangé pour les opérations antérieures à cette date.

Les banques centrales mentionnées continueront, après le 1er juillet, de proposer chaque semaine des pensions de titres portant sur des durées de 7 jours. Elles "sont prêtes à réajuster leur approvisionnement en dollars des Etats-Unis, y compris en proposant à nouveau des pensions de titres portant sur des durées de 84 jours, si la situation sur les marchés l'exigeait", d'après le document.

Les lignes de swap entre ces banques centrales sont "des facilités permanentes remplissant la fonction importante de filet de sécurité pour apaiser les tensions sur les marchés de financement internationaux et contribuer par là même à atténuer les effets de ces tensions sur l'offre de crédits aux ménages et aux entreprises résidents et non résidents".

