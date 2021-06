BNS: trois professeurs d'économie s'attaquent aux réserves

Zurich (awp) - Trois professeurs ou ancien professeurs universitaires d'économie, réunis sous la bannière de "The SNB Observatory", lancent mercredi un attaque en règle contre l'accroissement continu des réserves de la Banque nationale suisse (BNS). L'économiste en chef de EFG Stefan Gerlach, ainsi que les professeurs Yvan Lengwiler et Charles Wyplosz recommandent notamment une évaluation soigneuse et publique de ces réserves.

Les trois économistes préconisent dans leur prise de position une utilisation de ces réserves pour couvrir les pertes sur investissements à l'étranger, le cas échéant et l'établissement d'un ratio provisions/bilan ou provisions/investissements à l'étranger au-delà duquel le garant de la stabilité monétaire ne pourrait plus continuer à cumuler les provisions.

La BNS enfin est enjointe à redistribuer l'essentiel de ses gains à moyenne échéance.

