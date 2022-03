Balance des paiements et position extérieure de la Suisse: Année 2021 et quatrième trimestre 2021

Zurich, le 22 mars 2022

Communiqué de presse

Les transactions enregistrées dans le compte financier en 2021 ont fait apparaître une acquisition nette d'actifs financiers de 119 milliards de francs et un accroissement net des passifs de 92 milliards. Du côté des actifs, l'acquisition nette a surtout été portée par trois composantes. Tout d'abord, la Banque nationale suisse (BNS) a effectué des achats de devises, ce qui s'est traduit par un accroissement net de ses réserves monétaires. Ensuite, les créances des banques commerciales résidentes sur les banques non résidentes se sont accrues, entraînant une augmentation nette de la composante Autres investissements. Enfin, les entités résidentes ont acheté davantage de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs non résidents qu'ils n'en ont vendus (investissements de portefeuille). L'accroissement net des passifs résulte en grande partie de l'évolution de la composante Autres investissements, et en son sein, des engagements des banques commerciales résidentes envers la clientèle non résidente. Si l'on tient compte des produits dérivés, le solde du compte financier s'est élevé à 28 milliards de francs.

Fin 2021, la position extérieure nette s'inscrivait à 667 milliards de francs, reculant de

98 milliards de francs par rapport à l'année précédente. Cette évolution découle du fait que les passifs envers l'étranger ont davantage progressé (+415 milliards de francs; total:

4 927 milliards) que les actifs à l'étranger (+317 milliards; total: 5 594 milliards). L'augmentation des stocks, aussi bien à l'actif qu'au passif, résulte de très importants gains de cours générés par la hausse des Bourses en Suisse et dans le reste du monde. Or ceux-ci ont eu un impact plus marqué sur les passifs envers l'étranger, qui intègrent des stocks d'actions cotées plus importants. Ces effets de prix ont dominé tous les autres facteurs, y compris les transactions enregistrées au compte financier.

Aperçu du quatrième trimestre 2021

Au quatrième trimestre 2021, la balance des transactions courantes a affiché un excédent de 14 milliards de francs, en augmentation par rapport à la même période de l'année précédente. Trois composantes ont contribué à la hausse constatée. Toutefois, la comparaison avec le