Excédent de 16 milliards pour la balance des paiements au 1er trimestre

Zurich (awp) - La Suisse a nettement renforcé l'excédent de la balance des paiements au premier semestre, celui-ci ayant atteint 16 milliards de francs suisses, soit 6 milliards de plus qu'entre janvier et mars 2020. Cette progression s'explique par un "accroissement considérable" de l'excédent de recettes dans les échanges de marchandises et un recul des dépenses pour sinistres des assurances privées.

Le compte financier affiche une acquisition nette d'actifs de 24 milliards de francs suisses, portée par les investissements de non-résidents auprès d'entités domiciliées sur territoire helvétique, indique mardi la Banque nationale suisse (BNS), chargée de cette comptabilité.

L'institut d'émission a également constaté une hausse nette des passifs à hauteur de 16 milliards, qui s'explique par les investissements de sociétés mères non-résidentes dans les filiales suisses. Les banques résidentes ont également enregistré une augmentation de leurs engagements envers la clientèle et les banques non-résidents.

Les détenteurs d'actions suisses sis hors territoire helvétique ont plutôt vendu des actions à des investisseurs résidents, ce qui a délesté le total des passifs, précise le communiqué. Le solde du compte financier s'est ainsi fixé à 8 milliards de francs suisses.

La position extérieure nette de la Suisse a bondi de 100 milliards de francs suisses, pour atteindre 761 milliards. L'augmentation de stocks de passifs envers l'étranger de 160 milliards a été plus que compensée par une progression de 260 milliards de actifs à l'étranger. Dans les deux cas, les hausses s'expliquent par le renforcement du dollar face au franc, notamment à la fin du 1er trimestre. Les gains engrangés à la Bourse suisse ont également gonflé le stock de passifs.

fr/ck