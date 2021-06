L'argent liquide reste le mode de paiement préféré des Suisses

Zurich (awp) - L'argent liquide demeure le mode de paiement préféré en Suisse mais l'usage des cartes de débit et crédit a nettement progressé en 2020, notamment en raison de la pandémie de coronavirus. Cette évolution concerne toutes les couches de la population, affirme une étude de la Banque nationale suisse (BNS).

La carte de débit est désormais considérée comme plus conviviale et plus rapide que le numéraire, qu'elle a remplacé comme moyen de paiement préféré dans les points de vente fréquentés régulièrement en raison de la fonction "sans contact" dont sont dotées les cartes, précise mercredi le sondage ayant interrogé 2100 personnes.

Parmi les personnes interrogées, 97% déclarent avoir des espèces dans leur porte-monnaie ou à la maison pour leurs dépenses courantes; 92% sont titulaires d'une carte de débit (2017: 88%) et 78% d'une carte de crédit (2017: 63%). La pandémie a accéléré l'évolution de l'utilisation des moyens de paiement depuis 2017, date de la dernière enquête menée par l'institut d'émission.

Si l'on considère le nombre de paiements non récurrents exécutés, le numéraire reste l'instrument de paiement le plus fréquemment utilisé par la population, mais sa part a sensiblement reculé par rapport à 2017. En 2020, 43% de ces paiements ont été réglés en numéraire, contre 70% en 2017.

"Les Suisses italophones, les personnes de 55 ans et plus ainsi que les ménages aux revenus faibles et moyens affichent une préférence supérieure à la moyenne pour le numéraire", relève l'étude.

La carte de débit devance désormais l'argent liquide comme principal moyen de paiement, si l'on se base sur le montant des paiements non récurrents. Sa part atteint 33% (2017: 29%), contre 24% pour le numéraire (2017: 45%).

Le sondage relève cependant que le numéraire sert non seulement de moyen de paiement mais joue également un rôle important en tant que réserve de valeur. La plupart des personnes sondées indiquent conserver un montant inférieur à 1000 francs suisses et utiliser essentiellement des billets de 100 francs suisses dans ce but.

Les virements par banque en ligne sont quant à eux de loin le moyen de paiement le plus utilisé pour régler les dépenses récurrentes.

