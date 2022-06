L'excédent de la balance des paiements a pris de l'embonpoint début 2022

Zurich (awp) - La balance des transactions courantes de la Suisse a généré sur les trois premiers mois de l'année un excédent de 19 milliards de francs suisses, en hausse de 4 milliards sur un an. La Banque nationale suisse (BNS) attribue dans son relevé périodique mercredi le phénomène essentiellement aux échanges de marchandises.

Ces derniers ont été portés par l'augmentation de l'excédent du commerce de transit et par la contraction du déficit des échanges d'or non monétaire.

Les transactions enregistrées dans le compte financier laisse entrevoir une acquisition nette d'actifs financiers de 23 milliards de francs suisses, quand les passifs ont progressé de 20 millions.

Le garant de la stabilité monétaire souligne que les entités résidentes en Suisse ont acquis plus de titres de participation et de créances d'émetteurs non-résidents qu'elles en ont vendu. Les banques commerciales résidentes ont par ailleurs étoffé leurs engagements envers la clientèle comme envers leurs homologues non résidentes. Le solde du compte financier s'est établi à 1 milliard.

La position extérieure nette s'est érodée de 23 milliards en glissement trimestriel pour atterrir à 625 milliards. Les actifs hors frontières ont reculé de 50 milliards à 5541 milliards et les passifs envers l'étranger de 27 milliards à 4889 milliards.

