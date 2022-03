L'excédent de la balance des paiements rebondit en 2021

Zurich (awp) - La balance des transactions courantes de la Suisse a dégagé l'an dernier un excédent de 69 milliards de francs suisses, soit 49 milliards de plus qu'en 2020, année marquée par la pandémie. Le dernier trimestre a débouché sur un excédent de 14 milliards, contre un déficit de 3 milliards un an plus tôt, indique mardi la Banque nationale suisse (BNS) dans son compte-rendu périodique.

Les recettes sur l'ensemble de l'exercice ont été portées principalement par l'augmentation au niveau des marchandises (+45 milliards de francs suisses), explique l'institut d'émission. Les échanges de marchandises au sens strict ont très fortement progressé, tout comme le commerce de transit. L'excédent de dépenses du négoce d'or non monétaire s'est tassé.

La Suisse a acquis pour 119 milliards nets d'actifs financiers et a accru ses passifs de 92 milliards. La position extérieure nette du pays a reculé de 98 milliards à 667 milliards.

Les actifs à l'étranger ont augmenté de 317 milliards à 5594 milliards et les passifs ont progressé de 415 milliards à 4927 milliards. L'augmentation des stocks, aussi bien à l'actif qu'au passif, résulte de très importants gains de cours générés par la hausse des Bourses en Suisse et dans le reste du monde. Or ceux-ci ont eu un impact plus marqué sur les passifs envers l'étranger, qui intègrent des stocks d'actions cotées plus importants. Ces effets de prix ont dominé tous les autres facteurs, écrit la BNS.

