La BNS ne considère plus la valorisation du franc "élevée"

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) allège jeudi son dispositif visant à limiter l'appréciation du franc, pour privilégier désormais le combat contre le renchérissement. L'institut d'émission demeure néanmoins disposé à intervenir au besoin sur le marché des changes.

"La dépréciation conjuguée avec un écart d'inflation nettement plus marqué avec l'étranger a pour conséquence que le franc ne s'inscrit plus à un niveau élevé", a déclaré le président de la direction générale Thomas Jordan dans le cadre de l'examen périodique de politique monétaire de la BNS.

"Si le franc devait s'apprécier de manière excessive, nous serions disposés à acheter des devises," a assuré le responsable, ajoutant que dans le cas inverse "nous envisagerions d'en vendre."

Pour le banquier central en chef, l'évolution du cour du franc a contribué à la hausse de l'inflation au cours des trois derniers mois.

Responsable notamment du marché monétaire et des changes, Andréa M. Maechler voit un franc "temporairement apprécié" au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. L'économiste voit dans le changement de cap de la politique monétaire - et les conséquences sur les marchés des changes qui en découlent - une disparité géographique. Le dollar des Etats-Unis gagne 7% alors que l'euro ou le yen ont reculé respectivement de 1,5% et 10%.

