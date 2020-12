La BNS plus optimiste sur l'économie suisse en 2020

Berne (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a relevé sa prévision d'évolution du produit intérieur brut helvétique pour 2020, s'attendant désormais à une contraction de quelque 3% contre une baisse d'"environ 5%" jusqu'ici. Ce regain d'optimisme s'explique par l'impact négatif de la première vague de coronavirus, moins grave qu'attendu.

Pour l'année prochaine, une croissance entre 2,5% et 3% est attendue, indique jeudi l'institut d'émission, qui parle de "reprise incomplète". La BNS n'avait jusqu'ici formulé aucune prévision pour 2021.

Ces estimations sont toutefois conditionnées au succès des mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus mises en place en Suisse et à l'étranger, précise le communiqué. Le chômage devrait poursuivre sa hausse et les capacités de production risquent d'être sous-utilisées un certain temps.

Dans son scénario de base pour l'économie mondiale, les banquiers centraux helvétiques tablent sur une maîtrise "rapide" de la pandémie par les Etats et une reprise globale. Ce modèle repose cependant sur des bases fragiles: une résurgence du coronavirus ou les tensions commerciales pourraient le mettre à mal.

En Suisse, les perspectives conjoncturelles se sont assombries en octobre avec l'envolée des cas de contamination à la Covid-19. La croissance devrait demeurer faible cet hiver, avertit la BNS.

La BNS pointe du doigt l'incertitude entourant l'inflation. La banque centrale table désormais sur un recul des prix de 0,7% cette année, à comparer à la prévision de -0,6% annoncée auparavant. L'année prochaine, aucun renchérissement n'est attendu (0%, contre -0,1% jusqu'ici). L'estimation pour 2022 est maintenue à +0,2%. Le scénario de la BNS repose sur un taux directeur maintenu à -0,75%.

fr/jh