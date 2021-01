Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) indique vendredi avoir dégagé l'an dernier un bénéfice d'environ 21 milliards de francs suisses, selon des chiffres encore provisoires. L'institut d'émission prévoit de redistribuer quatre milliards à la Confédération et aux cantons, ainsi qu'un dividende de 15 francs suisses par action représentant le maximum prévu par la loi.

Le garant de la stabilité monétaire projette d'attribuer 6,3 milliards à la provision pour réserves monétaires et calcule que le bénéfice porté au bilan atteindra près de 98 milliards, après prise en compte de la réserve pour distribution future de 84 milliards et du versement de quatre milliards.

Les positions en monnaies étrangères ont généré une plus-value de 13 milliards, quand l'inflation de l'or a fait grimper la valeur des réserves de métal jaune de 7 milliards. Les positions en francs suisses ont affiché un gain d'un peu plus d'un milliard.

La performance s'inscrit un peu en deçà des 25 milliards récemment articulés par UBS et demeure très inférieure aux 49 milliards affichés un an plus tôt.

Les résultats définitifs seront publiés le 1er mars.

