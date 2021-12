La BNS veut soutenir la reprise de l'économie suisse (Jordan)

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu sa politique monétaire expansionniste inchangée, afin "d'assurer la stabilité des prix et de soutenir la reprise de l'économie suisse" dans le contexte de la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi le président de l'institut d'émission Thomas Jordan.

La politique monétaire de la BNS, avec un taux directeur à -0,75%, demeure "judicieuse", selon le texte de son discours à la conférence de presse. A cela s'ajoute une intervention "au besoin" sur le marché des changes.

Thomas Jordan a cependant concédé la difficulté d'interpréter l'évolution des cours de change en raison du différentiel des taux d'inflation entre la Suisse et l'étranger. Mais la BNS estime que la monnaie helvétique "est à un niveau élevé".

"L'appréciation que le franc a connu ces derniers mois a donc contribué à maintenir l'évolution des prix en Suisse à un niveau relativement bas", a estimé M. Jordan.

Alors que l'inflation a fortement accéléré aux Etats-Unis et dans la zone euro, elle s'est établie en Suisse à 1,5% au mois de novembre en Suisse. Le patron de la BNS estime que l'accélération des prix "atteindra bientôt son plus haut et qu'elle reculera au cours de l'année prochaine".

Avec une prévision d'inflation de 0,6% pour cette année, 1% en 2022 et 0,6% à nouveau en 2023, cette dernière reste "dans la zone que nous assimilons à la stabilité des prix", a souligné M. Jordan.

La Suisse devrait également poursuivre sa reprise économique avec une croissance attendue du produit intérieur brut (PIB) "d'environ" 3,5% cette année. Mais la BNS a reconnu que "les difficultés d'approvisionnement représentent aussi un défi pour les entreprises suisses".

Au niveau mondial, les BNS s'attend à ce que la reprise économique se poursuive malgré la flambée actuelle de la pandémie de coronavirus. L'inflation devrait "retomber à des niveaux plus modérés" en 2022 avec l'atténuation des difficultés d'approvisionnement, la stabilisation des prix de l'énergie et la dissipation d'autres effets exceptionnels, a-t-il poursuivi.

al/fr