La Banque nationale suisse a émis des bons et des pensions pour un montant de 140 milliards de francs suisses suite à la hausse des taux d'intérêt.

La banque centrale a déployé les deux instruments pour éponger l'excès de liquidités détenues par les banques commerciales et maintenir les taux du marché proches du nouveau taux directeur de 0,5 % qu'elle a introduit le 22 septembre.

La hausse des taux visait à lutter contre l'inflation qui s'est avérée "plus persistante et plus généralisée que prévu initialement", a déclaré M. Maechler.

Pourtant, l'annonce d'un changement de taux directeur n'a pas suffi à elle seule à faire monter les taux du marché, surtout dans un environnement de réserves abondantes, a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour un événement à Genève.

Dans le cadre de sa nouvelle approche, la BNS a absorbé immédiatement un volume "appréciable" de réserves.

"L'absorption par le marché de nos pensions de titres à terme et de nos adjudications de bons de la BNS a été très forte dès le début, et elle continue de l'être", a déclaré Mme Maechler.

"À la fin du mois d'octobre, le stock combiné de transactions repo et de Bons de la BNS utilisés pour absorber les réserves excédentaires était proche de 140 milliards de francs suisses."

La BNS a également échelonné le paiement des intérêts sur les réserves que les banques commerciales détiennent auprès d'elle.

Les banques reçoivent un intérêt de 0,5 % jusqu'à un certain seuil, mais rien au-delà, une limite destinée à encourager les échanges interbancaires.

L'absorption des liquidités et l'étagement des intérêts ont porté leurs fruits, rapprochant le taux moyen suisse au jour le jour (SARON) du marché de l'objectif de 0,5 % fixé par la BNS.

"Vous pouvez voir que le 23 septembre, le SARON a fait un bond jusqu'à 0,38%", a déclaré M. Maechler.

"En d'autres termes, il s'est rapproché à seulement 12 points de base du nouveau taux directeur. Au cours des jours suivants, le SARON a encore augmenté et est resté proche de notre taux directeur depuis lors."

(1 $ = 0,9420 franc suisse)