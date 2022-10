La Banque nationale suisse accuse une lourde perte en 2022

La perte s'explique ainsi en grande majorité (141 MdsCHF) par la variation des positions en monnaies étrangères. Le stock d’or a pour sa part accusé une moins-value de 1,1 MdCHF. Mais la BNS ne risque pas la faillite grâce à sa capacité à créer de la monnaie. "Ces pertes peuvent sembler importantes, mais la BNS n'est pas une entreprise normale", a déclaré Alessandro Bee, économiste chez UBS. "Le problème est l'environnement stagflationniste où les actions perdent, les obligations perdent, l'or perd et le franc suisse devient plus fort. Normalement, les obligations et l'or gagnent lorsque les actions perdent. Mais cela ne s'est pas produit en 2022", a-t-il ajouté. En 2021, la banque centrale suisse avait clôturé son exercice sur un gain de 41,1 MdsCHF.

Variations 2022 d'une sélection de paires de change

La BNS, qui a récemment commencé à relever ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, a refusé de commenter la perte ou ses implications. Néanmoins, le vice-président Martin Schlegel a indiqué qu'un glissement vers des capitaux propres négatifs ne modifierait pas l'approche de la banque centrale. Il s'attend également à un rendement positif à long terme des investissements de la banque. "Nous pouvons poursuivre nos tâches et remplir notre mandat même avec des fonds propres négatifs", a-t-il déclaré dans une interview publiée vendredi. "Néanmoins, il est important que nous disposions de suffisamment de fonds propres. Cela contribue à la crédibilité d'une banque centrale si elle est bien capitalisée." Les fonds propres sont passés de 204,25 MdsCHF fin 2021 à 55,87 MdsCHF fin septembre 2022.

