La Banque nationale suisse affirme que la politique monétaire n'est pas un moyen de réduire les risques immobiliers

La BNS estime que les appartements suisses sont actuellement surévalués de 10 à 35 %, les taux d'intérêt ultra bas et l'offre restreinte ayant fait grimper les prix.

"En Suisse, les vulnérabilités des marchés de l'immobilier résidentiel et des prêts hypothécaires ont augmenté depuis le début de la pandémie", a déclaré M. Zurbruegg dans un discours à Genève.

"De plus, nous avons observé une augmentation des risques d'accessibilité financière au cours des dernières années."

Un effondrement soudain des prix de l'immobilier pourrait finalement entraîner des défauts de paiement des prêts, des pertes bancaires et un resserrement du crédit pour l'économie réelle, ce qui pourrait conduire à un ralentissement économique, a déclaré M. Zurbruegg.

Alors que la BNS s'en tient à sa politique de taux bas, d'autres banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

Toutefois, le niveau mondial des taux d'intérêt devrait rester bas, a déclaré M. Zurbruegg, freiné par la démographie, les inégalités et une forte demande d'actifs sûrs.

"La politique monétaire n'a aucune influence sur ces facteurs. Plus important encore, l'objectif de la politique monétaire est la stabilité des prix et l'évolution de l'économie, et non la réduction des vulnérabilités du système financier", a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, des outils tels que l'obligation pour les banques de détenir plus de capital contre les prêts immobiliers sont de meilleurs moyens d'améliorer la résilience du secteur financier, a déclaré M. Zurbruegg.

En janvier, la Suisse a réactivé son volant de capital anticyclique pour renforcer la capacité d'absorption des pertes des créanciers en cas d'effondrement des prix de l'immobilier.

"À l'avenir, cette résilience doit être préservée", a déclaré M. Zurbruegg.