La Banque nationale suisse est la banque centrale de la Suisse. En tant que banque centrale indépendante, elle mène la politique monétaire de la Suisse et est responsable de la stabilité des prix. Par l'intermédiaire des banques commerciales et de la Poste, elle approvisionne l'économie en billets de banque et en pièces de monnaie. Dans le domaine des opérations de paiement sans numéraire, la Banque fournit des services pour les paiements entre banques par l'intermédiaire de Swiss Interbank Clearing (SIC). En outre, la Banque nationale suisse gère les réserves internationales, telles que l'or, les devises étrangères et les instruments de paiement internationaux ; elle compile diverses informations statistiques, y compris les statistiques bancaires, ainsi que la balance des paiements ; et elle conseille les autorités fédérales sur les questions de politique monétaire. En outre, elle est divisée en trois départements : Les départements I et III à Zuerich, et le département II à Berne.

Secteur Banques