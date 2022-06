La Banque nationale suisse laissera ses taux stables en juin et les relèvera de 25 points de base en septembre - sondage Reuters

La BNS deviendrait ainsi la seule banque centrale au monde à avoir un taux directeur négatif à partir de fin septembre, voire avant, car la Banque centrale européenne a déjà annoncé des hausses de taux lors de ses deux prochaines réunions.

La plupart des grandes banques centrales s'empressent maintenant de resserrer leur politique, avec des attentes encore plus agressives pour la Réserve fédérale américaine - qui annonce maintenant des hausses consécutives de 50 points de base - ce qui a fait chavirer les marchés financiers cette semaine.

Vingt-quatre économistes sur 26 s'attendent à ce que la BNS maintienne son taux directeur à moins 0,75 %, le plus bas du monde et le taux qu'elle a maintenu depuis 2015, lors de son évaluation de la politique monétaire jeudi.

Deux répondants s'attendent à une hausse de 25 points de base du taux de la BNS, qui a relevé ses taux pour la dernière fois il y a 15 ans.

Par ailleurs, 19 économistes sur 26 prévoient que le taux directeur de la BNS atteindra -0,50 %, là où se trouve actuellement le taux de la BCE, ou plus lors de la réunion de septembre. Quatre d'entre eux s'attendent à ce que le taux atteigne -0,25 % d'ici là, ce qui implique deux hausses de taux d'un quart de point ou d'un demi-point.

"La BNS n'est probablement pas disposée à attendre trop longtemps pour commencer à normaliser l'orientation de sa politique monétaire", a déclaré Andreas Rees, économiste chez UniCredit, qui s'attend à une hausse en septembre.

"Après tout, la fenêtre d'opportunité pour le faire pourrait se refermer sur fond de risques géopolitiques et économiques substantiels, tels qu'un nouveau refroidissement de l'économie mondiale, qui nuirait à l'économie suisse, dépendante des exportations."

Seulement 6 personnes sur 26 s'attendent à ce que le taux soit à zéro ou plus d'ici la fin de l'année. Une majorité, 17 sur 23, a déclaré que les taux seraient à zéro ou plus élevés seulement à la fin du premier trimestre de l'année prochaine.

David Oxley, économiste chez Capital Economics, a été le seul participant au sondage à prédire une hausse des taux lors d'une réunion non programmée, à la suite de la décision largement attendue de la BCE le mois prochain.

"La BNS reflétera la BCE en gardant ses paramètres de politique inchangés une fois de plus lors de sa réunion de juin. Mais avec un relèvement des taux en juillet par les décideurs de la zone euro, l'ère de l'immobilisme politique en Suisse touche à sa fin, et un relèvement imprévu des taux par la BNS ... semble maintenant le résultat le plus probable", a déclaré Oxley.

L'inflation suisse a atteint 2,9 % en mai, son plus haut niveau depuis 14 ans et au-dessus de la fourchette cible de la BNS de 0 à 2 %. Elle devrait rester élevée pendant un certain temps, sous la même pression à la hausse que dans la plupart des autres économies, en partie à cause de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Depuis qu'il a atteint son plus haut niveau depuis 2015 face à l'euro il y a un peu plus de trois mois, le franc suisse - que la BNS tenait jusqu'à récemment à affaiblir - a glissé d'environ 4 %.

Karsten Junius, économiste chez J.Safra Sarasin affirme que le franc suisse n'est plus surévalué et a déclaré que le taux de change effectif réel a plongé sous sa moyenne sur 10 ans le mois dernier.

"Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que la Banque nationale suisse attende plus longtemps", a-t-il ajouté.