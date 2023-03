La Banque nationale suisse n'exclut pas de nouvelles hausses de taux d'intérêt

"Nous ne pouvons pas exclure que nous devrons encore resserrer notre politique monétaire", a déclaré M. Jordan lors de sa dernière apparition publique avant que la BNS ne prenne sa prochaine décision sur les taux d'intérêt le 23 mars.

La banque centrale est également prête à intervenir sur les marchés des changes, en achetant et en vendant des devises étrangères, pour atteindre son objectif de stabilité des prix, a déclaré M. Jordan lors d'un événement à Zurich.

Les marchés s'attendent désormais à ce que la BNS prenne des mesures plus énergiques dans le courant du mois, après que l'inflation annuelle suisse a atteint 3,4 % en février, soit un niveau supérieur à l'objectif de 0 à 2 % fixé par la BNS.

Le marché voit maintenant une probabilité de 52 % que la banque centrale augmente son taux directeur de 75 points de base à partir du niveau actuel de 1 %, et une probabilité de 48 % pour une augmentation de 50 points de base.

M. Jordan a déclaré que, bien que l'inflation suisse soit faible en comparaison internationale, elle reste en deçà de l'objectif de la banque centrale.

Les augmentations salariales ont également été plus élevées que les années précédentes, a-t-il déclaré, alors qu'il était plus facile pour les entreprises de répercuter ces augmentations en augmentant leurs prix.

"Cela rend l'ensemble de la situation plus vulnérable et la politique monétaire plus difficile", a déclaré M. Jordan. "Nous devons suivre la situation de près.

Le Credit Suisse a relevé lundi ses prévisions concernant le taux directeur de la BNS, déclarant qu'il s'attendait désormais à une hausse de 75 points de base au lieu de 50 points de base comme il le prévoyait précédemment.

UBS prévoit quant à elle une augmentation de 50 points de base en mars et un maintien des taux pour le reste de l'année 2023.

"Toutefois, les risques sont clairement à la hausse et nous évaluons actuellement la situation", a déclaré Alessandro Bee, économiste chez UBS.