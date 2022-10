La Banque nationale suisse surveille la situation du Credit Suisse - Maechler

La Banque nationale suisse (BNS) suit de près la situation de Credit Suisse, a déclaré mercredi à Reuters Andrea Maechler, membre du directoire de la BNS.

La deuxième plus grande banque suisse a vu ses actions chuter de 11,5 % et ses obligations atteindre des niveaux records lundi, avant de récupérer une partie des pertes, en raison des inquiétudes concernant sa capacité à restructurer ses activités sans demander plus d'argent aux investisseurs.

"Nous surveillons la situation", a déclaré M. Maechler en marge d'un événement à Zurich. "Ils travaillent sur une stratégie qui devrait sortir à la fin du mois d'octobre".

Par le passé, la BNS a refusé de commenter le Credit Suisse, qui a déclaré disposer d'une base de capital et de liquidités solides. Il doit annoncer les détails d'un plan de restructuration en même temps que les résultats du troisième trimestre le 27 octobre.

En juillet, le Credit Suisse a annoncé qu'il revoyait sa stratégie pour la deuxième fois en un an et qu'il remplaçait son directeur général. Il a fait appel à un expert en restructuration, Ulrich Koerner, pour élaguer sa branche de banque d'investissement et réduire ses coûts de plus d'un milliard de dollars.

La banque envisage des mesures visant à réduire sa banque d'investissement pour en faire une activité "légère en capital et axée sur le conseil", et évalue les options stratégiques pour l'activité de produits titrisés, a déclaré le Credit Suisse. (Reportage de John Revill ; édition de Michael Shields et Mark Potter)