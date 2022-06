La Suisse attrape le virus de l'inflation avec la hausse des prix la plus rapide depuis 14 ans

Les prix suisses ont augmenté en mai à leur plus haut niveau depuis près de 14 ans, a déclaré le gouvernement jeudi, alors que la Suisse est devenue le dernier pays à être touché par la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires qui frappe les économies du monde entier.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, les transports, la nourriture et les boissons étant devenus beaucoup plus chers dans un pays obligé par son inflation historiquement faible.

Il s'agit de la plus forte hausse des prix en Suisse depuis septembre 2008 et du quatrième mois consécutif où les prix ont dépassé l'objectif de stabilité des prix fixé par la banque centrale.

La Banque nationale suisse vise un taux d'inflation annuel de 0 à 2 %, mais la hausse des prix se situe en dehors de cette fourchette depuis février, ce qui met la pression sur la banque centrale pour qu'elle commence à relever ses taux d'intérêt.

La banque centrale, qui doit donner sa dernière mise à jour de la politique monétaire le 16 juin, a refusé de commenter les chiffres de l'inflation jeudi.

"L'inflation devient de plus en plus préoccupante à mesure que les chiffres grimpent et que nous restons plus longtemps au-dessus de la ligne des 2 %", a déclaré Alessandro Bee, économiste d'UBS.

Néanmoins, M. Bee s'attend à ce que la BNS attende septembre pour commencer à relever ses taux après avoir évalué l'impact des hausses de taux de la Banque centrale européenne, qu'il prévoit en juillet.

Maxime Botteron, économiste au Credit Suisse, pensait que la BNS attendrait jusqu'en décembre avant de relever les taux à -0,5 %, contre -0,75 % actuellement.

"Mais le risque d'une hausse des taux plus précoce augmente", a-t-il déclaré. "Le rythme du resserrement dépendra alors essentiellement des perspectives d'inflation à moyen terme."

Les responsables de la BNS ont souligné ces derniers temps qu'ils pensaient que la poussée de l'inflation était temporaire, les prévisions précédentes montrant que la BNS s'attend à ce que l'inflation soit de 0,9 % en 2023 et 2024.

Mais Andrea Maechler, membre du conseil d'administration de la BNS chargé de fixer la politique monétaire, a déclaré que la BNS n'hésiterait pas à relever ses taux si les taux d'inflation restaient obstinément élevés. (Reportage de John Revill ; édition de Michael Shields)