La banque centrale suisse répond au rapport du Trésor américain sur les manipulateurs de devises

Le rapport américain, publié plus tôt ce jeudi, a noté que la Suisse a une fois de plus dépassé les seuils américains pour une éventuelle manipulation de la monnaie en vertu d'une loi commerciale américaine de 2015, mais s'est abstenu de marquer la Suisse - ou tout autre pays - comme un manipulateur de monnaie.

"Avec les autorités suisses, la BNS reste en contact avec les autorités américaines pour expliquer la situation économique et la politique monétaire de la Suisse. Nous nous réjouissons de ces discussions continues", a déclaré la BNS dans un communiqué.

"La Suisse et les États-Unis sont des partenaires économiques importants. Elles entretiennent d'excellentes relations bilatérales et sont en contact régulier pour les questions financières et économiques", a ajouté la banque centrale.

Dans son rapport, le Trésor américain a déclaré qu'il poursuivrait l'analyse renforcée des politiques macroéconomiques et de taux de change de la Suisse, tout en mettant en avant un engagement bilatéral renforcé qui a débuté au début de 2021 pour discuter des options politiques de la Suisse pour s'attaquer aux déséquilibres extérieurs.