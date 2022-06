La décision de la Suisse déclenche la plus forte hausse des rendements obligataires allemands en dix ans.

Un jour après que la Banque centrale européenne ait mandaté son personnel pour accélérer la conception d'un nouvel outil anti-fragmentation afin de soulager les marchés obligataires du sud de l'Europe, la BNS a envoyé une nouvelle balle courbe aux marchés.

Elle a augmenté ses taux d'intérêt de 50 points de base, sa première hausse depuis 15 ans, rejoignant ainsi les autres banques centrales qui ont resserré leur politique monétaire pour lutter contre la résurgence de l'inflation.

La décision a eu des répercussions sur les marchés et le franc suisse a augmenté de plus de 2 % par rapport à l'euro et à la livre sterling.

Sur les marchés obligataires de l'Union européenne, la journée a été marquée par de grandes étapes.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de 18 points de base à 1,84 % à 1322 GMT, le plus grand saut quotidien depuis mars 2020. Les rendements à cinq ans ont bondi de 21 points de base, ce qui constitue le plus grand bond quotidien depuis 2012.

Les rendements ont également augmenté alors que les marchés monétaires ont intensifié les paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne pour évaluer environ 190 pb de hausses d'ici décembre, contre 140 pb un jour plus tôt.

"La réaction de la BNS dans les govies est le marché qui évalue une BCE agressive", a déclaré Arne Petimezas, analyste principal chez AFS Group.

La BNS a également déclaré que la récente dépréciation signifiait que le franc suisse n'était plus fortement valorisé sur les marchés des devises - une préoccupation de longue date pour la banque - et un signe que la banque centrale était prête à desserrer son emprise sur le franc.

Le retrait de la BNS des marchés des devises signifie que moins d'euros générés par les interventions sur le marché des devises seraient injectés dans la dette de la zone euro, un facteur important pour maintenir les rendements sous contrôle.

Antoine Bouvet, stratège senior en matière de taux chez ING, a noté que la durée des obligations détenues par la BNS est de près de cinq ans, ce qui contribue à expliquer pourquoi les rendements allemands à cinq ans ont augmenté davantage que les autres échéances.

Les rendements du Trésor américain ont aussi fortement augmenté. Les parts des réserves de la BNS en dollars américains et en euros sont similaires, soit un peu moins de 40 %.

Les rendements obligataires italiens ont récupéré une grande partie de leur hausse antérieure après qu'un rapport de Bloomberg News, citant des sources anonymes, ait déclaré que le nouvel outil anti-fragmentation de la BCE impliquerait probablement la vente d'autres titres pour éviter de perturber les efforts de la banque pour freiner une inflation record.

L'écart très surveillé entre les rendements à 10 ans allemands et italiens a été réduit en dernier lieu à 211 points de base, contre environ 227 points de base plus tôt et plus de 250 points de base avant l'annonce de la BCE mercredi.

Les rendements italiens à 10 ans ont inversé une hausse antérieure et ont augmenté de 5 points de base à 3,96 %, contre plus de 4 % précédemment. D'autres spreads se sont également resserrés..

Le gouverneur de la banque centrale française avait déjà signalé la possibilité de cette fonction dite de stérilisation. De nombreux analystes s'attendent à ce qu'elle figure dans le nouvel outil.

Le gouverneur de la banque centrale italienne a déclaré à la suite du rapport que la banque est capable de stériliser les liquidités sans vendre de titres.

Le rapport a également fait brièvement grimper le rendement à 10 ans de l'Allemagne au plus haut depuis 2014, à 1,92 %, mais il s'est rapidement éloigné des sommets de la journée.