La notation des cantons pas affectée par les pertes de la BNS

Zurich (awp) - Les notations financières des cantons ne devraient pas dans l'immédiat être affectées par les pertes de la Banque nationale suisse (BNS) et un éventuel tarissement des versements aux autorités publiques, a estimé l'agence Standard & Poor's (S&P).

Sur les huit cantons dont les finances publiques sont passées en revue par l'agence de notation, la note de dette à long terme se répartit de "AAA", soit la meilleure note possible, pour Bâle-Ville, Vaud et Zurich à "AA-" pour le canton de Genève. L'Argovie, Bâle-Campagne, St-Gall et Soleure sont quant à eux notés "AA+". Ces notes permettent de lever des fonds sur le marché de la dette à des taux plus ou moins avantageux en fonction de la qualité de la notation.

Au premier semestre, la BNS a subi une très lourde perte de 95,2 milliards de francs suisses, après un bénéfice de 43,5 milliards de francs suisses un an plus tôt. Si la perte nette totale pour l'exercice 2022 devait atteindre quelque 93 milliards de francs suisses, la banque centrale helvétique serait obligée de renoncer l'année suivante aux contributions qu'elle accorde sinon à la Confédération et aux cantons.

Une seule année sans subvention de la BNS ne devrait pas affecter la notation des cantons. Par contre, "des reversements nettement réduits à plusieurs reprises obligeraient les cantons à faire des ajustements compensatoires pour maintenir leur solide performance budgétaire", a averti S&P lundi dans une étude.

A titre d'exemple, les versements que la BNS a effectué en mai dernier au titre de l'exercice 2021 représentaient entre 2% et 6% des revenus totaux ajustés des cantons. Alors que la compensation totale de l'institut d'émission s'élevait en 2019 à un peu moins de 1,5 milliard de francs suisses, elle s'est envolée ces dernières années pour atteindre en 2022 4 milliards.

al/jh