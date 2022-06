La pleine force des banques centrales siphonnant les liquidités mondiales : Mike Dolan

Il n'est pas nécessaire d'être un monétariste strict ou un obsédé de la liquidité pour voir comment l'ampleur de ce phénomène affectera les actions et les obligations pendant le reste de l'année au moins.

Pour ceux qui se concentrent sur l'impact de la liquidité mondiale sur le prix des actifs, le processus est déjà en cours depuis la fin de l'année dernière et a été le moteur de la chute de 20 à 30 % des principaux indices boursiers depuis décembre.

Ce qui est inquiétant pour les investisseurs, c'est qu'il n'en est peut-être qu'à mi-chemin et que le resserrement agressif dévoilé cette semaine montre qu'il y a peu d'inquiétude chez les décideurs politiques pour le moment.

Les hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse, qui ont fait les gros titres cette semaine, témoignent d'une nouvelle détermination à en finir le plus rapidement possible avec les décennies d'inflation élevée, alors que les taux de chômage sont proches des plus bas historiques et que les marchés du travail restent tendus.

La Banque centrale européenne s'est débattue avec la question de savoir comment freiner la montée en flèche des primes de risque souverain en euros, alors qu'elle se prépare à relever ses taux le mois prochain pour la première fois en plus de dix ans. Mais l'accord sur le filet de sécurité "anti-fragmentation" a été perçu comme une contrepartie à des hausses plus marquées des taux directeurs et les marchés tablent désormais sur près de 2 points de pourcentage de hausses d'ici la fin de l'année.

L'énorme hausse de 75 points de base du taux directeur de la Fed a été sa plus importante en 28 ans, les marchés s'attendant désormais à ce que son taux directeur fasse plus que doubler par rapport à la nouvelle fourchette cible de 1,50-1,75 % d'ici un an. Même aux prises avec une économie beaucoup plus faible, la Banque d'Angleterre devrait également presque doubler ses taux pour les porter à plus de 2 % d'ici là.

La hausse choquante d'un demi-point des taux de la BNS jeudi a jeté une autre bûche sur le feu, laissant une Banque du Japon esseulée, la seule des principaux acteurs à encore fixer des taux d'emprunt à court et long terme à la baisse.

Les récessions techniques pourraient désormais être un prix inévitable à payer. Certains affirment que le fait de laisser l'inflation se maintenir à un niveau aussi élevé pourrait en déclencher une de toute façon en comprimant fortement les revenus réels et les marges des entreprises.

Mais les taux d'emprunt plus élevés des banques centrales ne sont qu'une partie de l'histoire et le grand dénouement des bilans des banques centrales a sans doute un impact bien plus direct sur les marchés mondiaux.

GRAPHIQUE : Bilan de la Fed, réserves bancaires et marchés boursiers (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znvnegbggpl/One.PNG)

GRAPHIQUE : Hausse des taux d'intérêt des banques centrales (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpweoyonpw/Three.PNG)

DRAINER SECRÈTEMENT

Selon les spécialistes de la liquidité CrossBorderCapital, la variation annuelle en pourcentage des liquidités des banques centrales s'est déjà effondrée et se contracte par rapport aux taux d'expansion annuels records d'environ 40 % de l'année dernière.

Dans une obligation publiée juste avant le barrage de hausses de taux officiels de cette semaine, elle a souligné que cette contraction était en cours avant le début du "resserrement quantitatif" (QT) de la Fed ce mois-ci ou de l'équivalent de la BCE le mois prochain - aussi désordonné que ce dernier puisse être à la lumière d'un nouveau briseur de "fragmentation".

Et elle s'attendait à ce qu'une contraction annuelle pouvant atteindre 10 % persiste au cours des deux prochaines années.

La contribution de la Fed au légendaire punchbowl cette année en est un bon exemple.

Même si son bilan global dépasse largement les 8 000 milliards de dollars à la veille du QT, les réserves des banques commerciales détenues à la Fed - l'envers des actifs du bilan et d'où provient la véritable liquidité des marchés mondiaux - ont chuté de près de 1 000 milliards de dollars depuis décembre alors que le compte du Trésor américain à la Fed se remplissait à nouveau.

Et ce, avant une réduction globale du bilan de 1 à 2 billions de dollars au cours des 18 prochains mois.

Affirmant que la Fed a "secrètement réduit les injections de liquidités" cette année, CrossBorderCapital décrit comment la confluence de la réduction des ventes de bons du Trésor et de la hausse des taux de la Fed attire de plus en plus d'argent dans les opérations de prise en pension de la Fed - qui représentent actuellement plus de 2 000 milliards de dollars par nuit.

Cela réduit encore plus le "bilan effectif de la Fed", qui pourrait maintenant diminuer de moitié d'ici 2025 en raison de la combinaison de la diminution pure et simple du bilan et du tirage des opérations de prise en pension.

"Une marée montante peut bien faire flotter de nombreux bateaux, mais un tsunami de resserrement monétaire coule incontestablement les marchés d'actifs", conclut le rapport.

Bien que cela puisse sembler être une comptabilité obscure, l'évolution de ces mesures de liquidité correspond étrangement à la tarification du marché.

Au-delà de la Fed, le tableau de la BCE peut sembler plus désordonné. Mais la réduction du bilan de la BoE est également attendue et la hausse surprise des taux de la BNS la voit adopter un franc suisse fort pour freiner l'inflation importée et probablement mettre un terme à son accumulation d'actions et d'obligations mondiales dans son bilan lié aux devises.

De plus, le virage agressif du resserrement de la Fed promet encore plus de force au dollar à l'avenir, forçant d'autres banques centrales à un resserrement similaire de peur d'exagérer leurs tableaux d'inflation avec des importations d'énergie et de denrées alimentaires en dollars toujours plus élevées ainsi que des conditions d'emprunt plus strictes pour les marchés émergents.

"La dernière décennie a été une course vers le bas dans la guerre des devises au niveau mondial, avec une dynamique d'inflation terne, mais la musique d'ambiance a maintenant changé", a déclaré Charles Hepworth, directeur des investissements chez GAM Investments.

GRAPHIQUE : Bilans des banques centrales (https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzygqglvw/Two.PNG)

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes