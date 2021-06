La politique de redistribution de la BNS est la bonne (Jordan)

Berne (awp) - La politique de redistribution des bénéfices de la Banque nationale suisse (BNS) est la bonne, a estimé jeudi le président de l'institut d'émission Thomas Jordan, alors que ses pratiques en la matière sont règulièrement remises en question.

"Je ne pense pas qu'il faille changer un système qui fonctionne bien", a dit M. Jordan lors d'une conférence de presse à Berne. Si les résultats de la BNS sont positifs, le Confédération et les cantons en profitent grâce au système de redistribution des bénéfices de la banque centrale helvétique.

Face aux risques élevés de taux de change, il est important pour la BNS de disposer d'un bilan solide. Illustrant ses propos, le patron de l'institut d'émission a indiqué que "si le franc s'apprécie d'un centime, cela représente une perte de 10 milliards de francs suisses pour la BNS". Cette dernière doit donc à l'avenir renforcer ses fonds propres pour faire face aux éventuelles turbulences sur les marchés.

Quant à un usage des excédents de la BNS pour renflouer l'AVS, cela pourrait s'avérer problématique, selon Thomas Jordan.

Mercredi, trois professeurs ou ancien professeurs universitaires d'économie, réunis sous la bannière de "The SNB Observatory", ont lancé une attaque en règle contre l'accroissement continu des réserves de la BNS. L'économiste en chef d'EFG Stefan Gerlach, ainsi que les professeurs Yvan Lengwiler et Charles Wyplosz recommandent notamment une évaluation soigneuse et publique de ces réserves.

hr/ra/al