La semaine prochaine : Parler et se battre

Voici le programme de la semaine à venir sur les marchés par Tom Westbrook à Singapour, Lewis Krauskopf à New York, et Sujata Rao et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ Café du commerce

Alors que les jets russes pilonnent les villes ukrainiennes, aucune percée n'a été réalisée dans les pourparlers de paix entre les deux parties. Mais la diplomatie trépidante, sur plusieurs fronts, se poursuit.

La Russie s'assure le soutien de la Chine, de l'Inde et d'autres pays, notamment pour vendre des produits de base de manière à contourner les sanctions occidentales.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy fait pression sur les parlements étrangers et l'OTAN pour obtenir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. L'OTAN se méfie toujours d'un conflit direct avec la Russie, dotée de l'arme nucléaire. Elle se réunit mercredi dans ce que son chef Jens Stoltenberg appelle "un moment décisif pour notre sécurité".

Le président Joe Biden participera à la réunion, ainsi qu'à un sommet européen en milieu de semaine à Bruxelles, dans le but de cimenter la cohésion retrouvée avec les alliés européens.

Mais l'Occident risque de se brouiller avec la Chine et l'Inde, qui n'ont pas condamné les actions russes. L'Inde achète davantage de pétrole russe et étudie un mécanisme de paiement roupie-rouble. Un appel entre Biden et le Chinois Xi Jinping ne risque pas d'entamer les efforts de la Chine pour occuper l'espace laissé vacant en Russie par les entreprises occidentales...

2/ Test décisif

C'est la semaine du flash PMI. L'indicateur prospectif de l'activité économique pour le mois de mars sera en quelque sorte un test décisif de l'impact de la guerre en Ukraine.

En général, les PMI se sont maintenus au-dessus de la barre des 50 qui sépare la contraction de l'expansion. Mais après que l'indice ZEW ait montré une chute record du moral des investisseurs allemands en mars, une récession dans la plus grande économie d'Europe ne peut être exclue.

L'indice ZEW n'a guère retenu l'attention des marchés, davantage focalisés sur les efforts des banques centrales pour juguler l'inflation.

Mais comme la flambée des coûts de l'énergie comprime les revenus réels et la consommation, une série d'indices PMI très négatifs pourrait faire retentir la sonnette d'alarme de la récession.

3/ S&P 500, ici et maintenant

Il y a deux ans, le 23 mars 2020, l'indice S&P 500 sortait d'un plongeon lié au COVID. Depuis, il s'est redressé de quelque 90 %, grâce aux mesures de relance massives du gouvernement et au soutien sans précédent de la Réserve fédérale.

Aujourd'hui, les marchés sont confrontés à une nouvelle série d'inquiétudes. La principale d'entre elles : savoir si la Fed, qui a relevé ses taux mercredi pour la première fois depuis 2018,- sera capable de lutter contre l'inflation galopante sans entraîner l'économie dans une récession.

Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté de près de 70 points de base cette année, tandis que ceux à deux ans ont bondi de 120 pb. Si l'écart entre les deux segments, actuellement autour de 20 pb, devient négatif, cela pourrait signifier qu'une récession économique est à venir.

Après que la Fed a présenté une trajectoire de hausse des taux plus abrupte que ce que beaucoup attendaient, les marchés vont surveiller les données à venir - outre les PMI, le sentiment des consommateurs, les ventes de logements neufs et les biens durables sont attendus. Elles pourraient indiquer si le S&P 500 peut récupérer une perte de 8 % depuis le début de l'année.

4/ Faucon et colombe

La Norvège a été le premier pays développé à resserrer sa politique après la pandémie, en relevant ses taux d'intérêt en septembre et en décembre. Le 24 mars, elle procédera à une nouvelle hausse, portant les taux à 0,75 %.

Avec une inflation supérieure à l'objectif de 2 % et des prévisions d'expansion du PIB de 3,6 % en 2022, les banques s'attendent à pas moins de quatre hausses de taux cette année. La prochaine réunion sera la première présidée par la nouvelle gouverneure Ida Wolden Bache.

Ne vous attendez pas à ce que la Banque nationale suisse, qui se réunit le même jour, fasse preuve d'optimisme. On s'attend à ce qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne soit pas pressée de relever son taux de -0,75 %, le plus bas du monde.

Bien que l'inflation de 2,2 % en février ait été la plus élevée depuis 2008, une politique plus stricte risque d'entraîner une plus grande appréciation du franc suisse, un facteur important pour l'économie fortement exportatrice. La BNS a effectué une rare intervention verbale récemment et a également intensifié ses achats de devises étrangères.

5/ Toucher le fond

Les assurances données par le Conseil d'État chinois, selon lesquelles l'assouplissement de la politique est en bonne voie et les autorités seront plus douces envers les marchés, ont permis aux actions chinoises de connaître leur plus grand rebond depuis plus de dix ans. Le défi consiste maintenant à apporter un soutien significatif sans effrayer les investisseurs sur l'état de l'économie. Une opportunité se présente lundi lorsque les taux de référence des prêts Prime sont fixés.

L'assouplissement de la politique pourrait également se faire en réduisant les ratios de réserves obligatoires des banques ou en abaissant les taux à moyen terme en avril après les avoir laissés en suspens de manière inattendue ce mois-ci. Dans tous les cas, les investisseurs devront voir quelque chose rapidement.

