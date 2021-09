Le Conseil fédéral nomme Cornelia Stamm Hurter au conseil de la BNS

Zurich (awp) - Le Conseil fédéral a nommé Cornelia Stamm Hurter au Conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS). Elle prendra ses fonctions le 1er mai 2022, a indiqué le Département fédéral des finances (DFF) mercredi.

Elle succède à Ernst Stocker, conseiller d'État et chef de la Direction des finances du canton de Zurich, qui quittera son poste à la fin du mois d'avril 2022, en raison de la limitation légale de la durée de mandat, qui ne doit pas dépasser douze ans.

Mme Stamm Hurter est actuellement conseillère d'État et cheffe du Département des finances du canton de Schaffhouse. Avant son élection au Conseil d'État, elle exerçait en tant que juge au Tribunal cantonal de Schaffhouse et en tant que juge fédérale suppléante. "Elle possède ainsi une longue expérience dans le domaine juridique", écrit le DFF.

Le Conseil de banque de la BNS surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale, en s'assurant que la loi, les règlements et les directives sont respectés. Il se compose de onze membres, dont six sont nommés par le Conseil fédéral et cinq par l'Assemblée générale de la BNS, rappelle le DFF.

