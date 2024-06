Les actions mondiales ont progressé mardi, alors qu'un calme précaire régnait en Europe et que les traders attendaient les remarques d'une série de responsables de la Réserve fédérale américaine, tandis que le dollar australien s'est raffermi après que sa banque centrale a maintenu ses taux tout en mettant en garde contre l'inflation.

L'indice européen STOXX 600 a progressé de 0,2 %, l'indice de référence français est resté stable, l'écart entre les obligations allemandes et françaises s'est réduit et l'euro est resté stable.

Cela a marqué une certaine stabilisation après que les actifs français se soient fortement vendus la semaine dernière, les investisseurs craignant que la décision surprise du président Emmanuel Macron de convoquer un vote éclair au parlement ne conduise à un parlement dominé par l'extrême-droite.

"Les marchés se sont stabilisés après les mouvements de la semaine dernière sur les obligations d'État françaises et nous avons eu quelques commentaires de Marine Le Pen (leader de l'extrême droite) disant qu'elle était respectueuse des institutions", a déclaré Lee Hardman, stratège senior FX chez MUFG.

"Mais notre vision globale n'a pas changé. Nous pensons que l'euro continuera d'intégrer une prime de risque politique plus élevée avant les élections."

La monnaie commune européenne était en baisse de 0,1 % par rapport au dollar à 1,0722 $, bien qu'elle ait augmenté d'une fraction par rapport à la livre.

L'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes à 10 ans - une jauge de la prime de risque sur les obligations d'État françaises - s'est réduit à 72 points de base après avoir atteint 82,34 points de base vendredi, son niveau le plus élevé depuis février 2017.

Toujours sur les marchés français, les actions du groupe de supermarchés Carrefour ont chuté de jusqu'à 9,6% après que les médias français ont rapporté que le ministère des Finances recommandait une "amende record" contre la société pour la gestion de son réseau de franchises.

Plus tôt dans la journée, les actions asiatiques < .MIAPJ0000PUS ont augmenté, dans le sillage des gains de lundi à Wall Street, ce qui a laissé l'indice mondial des actions MSCI en hausse de 0,14%, non loin des sommets historiques de la semaine dernière.

"L'optimisme quant à la résilience de l'économie, l'amélioration des bénéfices des entreprises et le début potentiel des réductions de taux ont soutenu les actions, défiant les inquiétudes selon lesquelles le rallye s'est concentré sur quelques méga-capitalisations technologiques", a déclaré Jameson Coombs, économiste chez Westpac.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés stables mardi.

BANQUES CENTRALES

La Reserve Bank of Australia a été la première à intervenir au cours d'une semaine chargée pour les banques centrales. Elle a

a maintenu ses taux à leur plus haut niveau depuis 12 ans, soit 4,35 %, mardi, comme prévu, mais a averti qu'il y avait encore des raisons d'être vigilant face aux risques d'inflation, et a donné aux marchés peu d'indications quant à sa trajectoire future.

Le dollar australien est resté stable à 0,6609 dollar.

"L'incertitude a été une fois de plus un thème clé dans la déclaration de la RBA, ont déclaré les économistes de la Commonwealth Bank of Australia.

"Le résultat est que le conseil d'administration s'efforce de ne pas fournir d'indications sur l'avenir, compte tenu des courants contraires dans les données économiques.

Les banques centrales de Norvège, de Grande-Bretagne et de Suisse doivent également se réunir cette semaine, et il est à parier que les deux premières maintiendront leurs taux et que la Banque nationale suisse procédera à un nouvel assouplissement de 25 points de base.

Aux États-Unis, pas moins de six intervenants de la Fed sont prévus mardi, et ils pourraient fournir de nouveaux indices sur les perspectives des taux d'intérêt américains après la décision de la semaine dernière.

Les contrats à terme indiquent maintenant que la Fed devrait réduire ses taux d'environ 45 points de base pour le reste de l'année 2024.

Les ventes au détail américaines sont également attendues plus tard dans la journée. Le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans est resté stable à 4,29 % et, en plus d'être en hausse par rapport à l'euro, le dollar s'est également raffermi par rapport à la livre sterling et au yen japonais.

Ailleurs, les prix du pétrole ont baissé, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent perdant 0,46% à 83,87 dollars le baril.

L'or au comptant a baissé de 0,3 % à 2 312 dollars l'once.