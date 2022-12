Les banques centrales mondiales poursuivent leur politique de hausse des taux en novembre

Les banques centrales supervisant six des dix devises les plus négociées ont procédé à des hausses de taux de 350 points de base (pb) entre elles le mois dernier.

La Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Banque de réserve d'Australie, la Norges Bank de Norvège, la Riksbank de Suède et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ont toutes relevé leurs taux d'intérêt en novembre.

La Banque centrale européenne, la Banque du Canada, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon n'ont pas tenu de réunion de fixation des taux en novembre.

Ces dernières mesures ont porté le total des hausses de taux en 2022 des banques centrales du G10 à 2 400 pb.

"Les taux d'intérêt vont continuer à augmenter", a déclaré Alexandra Dimitrijvic de S&P Global Ratings, en se projetant en 2023. "La détermination des banques centrales à faire baisser l'inflation suggère que les taux directeurs doivent aller encore plus haut."

Graphique : Taux d'intérêt des marchés développés https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/klpygkyzepg/G10CEN1.2.gif

Les marchés financiers mondiaux ont connu des hauts et des bas ces dernières semaines, les investisseurs essayant d'évaluer à quelle vitesse et jusqu'à quel point la Réserve fédérale américaine et les autres grandes banques centrales sont prêtes à relever les taux pour combattre les pressions inflationnistes, alors que les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale se répandent.

Certains signes naissants d'un possible ralentissement de l'inflation aux États-Unis ont réjoui les marchés ces derniers jours, alors que les responsables de la Fed doivent se réunir les 13 et 14 décembre.

Mercredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait réduire le rythme de ses hausses de taux "dès décembre".

Les données des banques centrales des marchés émergents ont montré un schéma similaire. Huit des 18 banques centrales ont procédé à un total de 400 points de base de hausses de taux en novembre - en hausse par rapport aux 325 points de base d'octobre, mais loin des plus de 800 points de base enregistrés en juin et juillet.

Graphique : Taux d'intérêt des marchés émergents https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKET/lbvggnegavq/EMCEN1.1.gif

L'Indonésie, la Corée du Sud, le Mexique, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, Israël et l'Afrique du Sud ont tous relevé leurs taux en novembre, montrant que la vague de resserrement des politiques se déplace vers l'Asie et s'éloigne de l'Amérique latine et de l'Europe émergente, où le cycle touche à sa fin.

"À l'exception de quelques pays, nous avons dépassé la phase la plus intensive du cycle de hausse des taux", a déclaré Nafez Zouk chez Aviva Investors.

La Turquie, où le président Tayyip Erdogan fait pression pour une baisse des taux d'intérêt, a procédé à une nouvelle réduction de 150 points de base de son indice de référence pour ramener les taux à un chiffre, malgré une inflation supérieure à 80 %.

Toutes les banques centrales des marchés émergents de l'échantillon n'ont pas tenu de réunions de fixation des taux le mois dernier.

Les banques centrales des marchés émergents ont augmenté les taux d'intérêt d'un total de 7 165 pb depuis le début de l'année, soit plus du double des 2 745 pb pour l'ensemble de 2021, selon les calculs.