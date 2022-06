Les banques centrales optent pour le choc et l'effroi pour maîtriser l'inflation

Voici un aperçu de la position des décideurs politiques dans la course pour contenir l'inflation galopante.

Graphique : Liste de contrôle des hausses de taux Liste de contrôle des hausses de taux -

1) NORVEGE

La Norges Bank de Norvège a été la première grande économie développée à lancer un cycle de hausse des taux l'année dernière et a relevé ses taux trois fois depuis septembre. Elle devrait augmenter à nouveau son taux de 0,75 % le 23 juin et prévoit sept autres mesures d'ici à la fin de 2023.

Graphique : Les principales banques centrales relèvent leurs taux - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xmvjowkqjpr/rates1606.PNG

2) NOUVELLE-ZÉLANDE

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est également l'une des banques centrales les plus bellicistes au monde. Elle a relevé le taux d'escompte officiel de 50 points de base (pb) pour le porter à 2 % le 25 mai, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2016. Il s'agissait de sa cinquième hausse de taux consécutive.

Elle a prévu que les taux doubleraient pour atteindre 4 % au cours de l'année à venir et y resteraient jusqu'en 2024. L'inflation néo-zélandaise a atteint le niveau le plus élevé depuis trois décennies, soit 6,9 %, au cours de l'année qui s'est terminée au premier trimestre, contre un objectif de 1 à 3 %.

Graphique :

La

Nouvelle-Zélande parmi les banques centrales les plus agressives - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwezdkqvw/NZ0706.PNG

3) CANADA

La Banque du Canada a procédé à une deuxième hausse consécutive de 50 points de base de son taux d'intérêt, le portant à 1,5 % le 1er juin, et a déclaré qu'elle " agirait plus énergiquement " si nécessaire.

Avec une inflation de 6,8 % en avril, le gouverneur Tiff Macklem n'a pas exclu une augmentation de 75 points de base ou plus et a déclaré que les taux pourraient dépasser la fourchette neutre de 2 % à 3 % pendant un certain temps.

Le gouverneur adjoint de la BoC, Paul Beaudry, a mis en garde contre une inflation "galopante" et les marchés tablent sur une troisième hausse consécutive sans précédent de 50 points de base en juillet.

4) BRETAGNE

La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage jeudi et a déclaré qu'elle était prête à agir "énergiquement" pour éliminer les dangers posés par un taux d'inflation dépassant les 11 %.

Le taux de référence britannique est désormais à son plus haut niveau depuis janvier 2009. La BoE, la première grande banque centrale à resserrer sa politique monétaire après la pandémie de COVID-19, a maintenant augmenté les coûts d'emprunt cinq fois depuis décembre.

Graphique : Sterling -

5) ÉTATS-UNIS

Le 15 juin, la Réserve fédérale a relevé le taux cible des fonds fédéraux de trois quarts de point de pourcentage pour le porter dans une fourchette comprise entre 1,5 % et 1,75 %.

Cette décision a été prise quelques jours après la publication d'un taux d'inflation annuel de 8,6 % et a depuis déclenché une frénésie sur le marché, avec des attentes croissantes de réponses encore plus agressives dans les mois à venir.

La Fed réduit également sa réserve de 9 000 milliards de dollars d'actifs accumulés pendant la pandémie.

Graphique :

Les bilans

des banques centrales commencent à se réduire -- lentement - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezrwyzpr/balancesheets070622.PNG

6) AUSTRALIE

Alors que l'économie se redresse intelligemment et que l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 20 ans (5,1 %), la Reserve Bank of Australia a relevé ses taux de manière surprenante de 50 points de base le 6 juin. Il s'agit du deuxième mouvement consécutif de la RBA après avoir insisté pendant des mois sur le fait que le resserrement de la politique était loin d'être une réalité.

Les marchés monétaires prévoient une autre hausse de 50 points de base en juillet.

7) SUÈDE

Arrivée tardivement dans la bataille de l'inflation, la Riksbank suédoise a relevé ses taux à 0,25 % en avril, d'un quart de point. Avec une inflation de 6,4 %, par rapport à son objectif de 2 %, la Riksbank pourrait maintenant opter pour des mesures plus importantes.

Après avoir déclaré, pas plus tard qu'en février, que les taux ne seraient pas relevés avant 2024, la Riksbank prévoit de procéder à deux ou trois autres hausses cette année.

8) ZONE EURO

Désormais fermement ancrée dans le camp des faucons et confrontée à une inflation record, la BCE a déclaré le 9 juin qu'elle mettrait fin à ses achats d'obligations le 1er juillet, qu'elle augmenterait ses taux de 25 points de base ce mois-là pour la première fois depuis 2011 et qu'elle les relèverait à nouveau en septembre, mettant probablement fin aux taux négatifs.

Mais sans détails sur un outil permettant d'éviter que les coûts d'emprunt des nations d'Europe du Sud ne divergent trop par rapport à ceux de l'Allemagne, les marchés testeront la détermination de la BCE.

La banque prévoit maintenant d'accélérer les travaux sur un nouvel outil potentiel pour contenir la fragmentation et orienter les produits des obligations arrivant à échéance vers les marchés en difficulté.

Graphique :

'inflation dans la zone euro atteint des sommets - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egpbkwxeovq/ecb0706.PNG

9) SUISSE

Le 16 juin, la Banque nationale suisse a augmenté de manière inattendue de 50 points de base son taux d'intérêt de -0,75 %, le plus bas du monde, faisant ainsi exploser le franc.

La récente faiblesse du franc a contribué à pousser l'inflation vers des sommets de 14 ans et le gouverneur de la BNS, Thomas Jordan, a déclaré qu'il ne considère plus le franc comme fortement valorisé. Cela a ouvert la porte aux paris sur d'autres hausses de taux ; un mouvement de 100 points de base est maintenant prévu pour septembre.

10) JAPON

Il ne reste plus que la Banque du Japon comme colombe indéfectible.

Le patron de la BOJ, Haruhiko Kuroda, déclare que la priorité absolue est de soutenir l'économie, soulignant son engagement inébranlable à maintenir un stimulus monétaire "puissant".

En avril, les prix à la consommation de base au Japon ont augmenté de 2,1 % par rapport à l'année précédente, dépassant l'objectif de la BOJ pour la première fois en sept ans. Cependant, les responsables de la BOJ considèrent qu'une telle inflation par les coûts est temporaire et rien n'indique qu'elle signalera un pivot faucon lors de sa réunion du 17 juin.

Graphique : IPC de la BOJ et de JP - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkrnbyjpm/BOJ%20and%20JP%20CPI.JPG