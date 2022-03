Les banques centrales se lancent dans la lutte contre l'inflation, en se méfiant des retombées de l'Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a assombri les perspectives de l'économie mondiale en provoquant une flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires qui fait souffrir davantage les consommateurs et les entreprises.

Ainsi, si beaucoup s'attachent à contenir l'inflation, ils se méfient également des retombées du conflit. Voici un aperçu de la position des décideurs politiques sur la voie de la sortie des mesures de stimulation de l'ère pandémique, classés en fonction de leur attitude belliciste.

Graphique : Les bilans des banques centrales sont sur le point de se réduire un peu : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klpykbllrpg/CBANKBALANCESHEET.PNG

1) NORVÈGE

La Norvège a commencé à relever ses taux en septembre et a de nouveau augmenté ses taux directeurs en décembre, à 0,5 %.

La Norges Bank devrait procéder à une nouvelle hausse le 24 mars. Nordea s'attend à quatre hausses de taux cette année.

2) NOUVELLE-ZÉLANDE

La Reserve Bank of New Zealand a relevé le mois dernier son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1 % et prévoit un pic plus élevé dans le cycle de resserrement.

Elle a déclaré qu'il reste du travail à faire pour contrôler l'inflation et qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact, s'il y en a un, de l'invasion russe sur la politique - un rappel que la banque centrale est l'une des plus belliqueuses parmi les pays développés.

Les marchés sont confiants quant à une augmentation de 0,5 % en avril, et s'attendent à ce que les taux atteignent 2,75 % d'ici la fin de l'année.

Graphique : Le taux directeur de la Nouvelle-Zélande passe à 1 % : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvomzwdevd/NZrates.PNG

3) BRETAGNE

La Banque d'Angleterre a relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 0,75 % jeudi, dans le cadre de sa troisième hausse consécutive. Mais l'économie étant touchée par la flambée des prix de l'énergie, elle a adouci son discours sur la nécessité de nouvelles augmentations.

La livre a chuté de près d'un cent par rapport au dollar et les rendements des obligations d'État britanniques ont fortement baissé, car les investisseurs ont réduit leurs paris sur une augmentation rapide des taux par la BoE cette année.

Graphique : Flambée de l'inflation au Royaume-Uni : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqkorgkvx/UKINFLATION.PNG

4) ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale américaine a augmenté mercredi son taux directeur d'un quart de point pour le porter dans une fourchette de 0,25 % à 0,5 % et a présenté un plan agressif de resserrement de la politique monétaire dans le but de maîtriser l'inflation, qui atteint presque 8 %.

La plupart des décideurs voient maintenant le taux des fonds fédéraux augmenter pour atteindre une fourchette comprise entre 1,75 % et 2 % d'ici la fin de 2022, ce qui équivaut à une hausse de taux d'un quart de point de pourcentage à chacune des six réunions de politique monétaire restantes de la Fed cette année.

Le mois de mai est désormais considéré par les analystes comme une "date directe" pour commencer à dénouer l'assouplissement quantitatif.

Graphique : Les États-Unis rejoignent le club des hausses de taux : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrlxngvm/RATES1703.PNG

5) CANADA

Le 2 mars, la Banque du Canada a relevé son taux directeur d'un quart de point à 0,5 %, la première hausse de taux depuis octobre 2018.

Il est peu probable que l'incertitude mondiale la fasse dévier de sa bataille pour contenir l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 30 ans. Le chef de la BdC, Tiff Macklem, déclare qu'il reste un "espace considérable" pour augmenter les taux cette année et n'exclut pas un mouvement de 50 pb.

Graphique : Le Canada augmente ses taux d'intérêt : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrlynnvm/CANADA0903.PNG

6) AUSTRALIE

La Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux à un niveau record de 0,1 % lors de sa réunion du 1er mars, citant la crise ukrainienne comme nouvelle source d'incertitude.

Après avoir mis fin à son programme d'achat d'obligations le mois dernier, la RBA a repoussé les attentes d'une hausse précoce des taux. Sa position dovish a été cimentée par la guerre, même si l'économie croît plus rapidement que prévu.

7) ZONE EURO

La BCE prévoit de mettre fin aux achats d'actifs au troisième trimestre, accélérant ainsi sa sortie des mesures de stimulation extraordinaires, prévoyant une inflation moyenne de 5,1 % en 2022, soit plus du double de son objectif.

Le conflit en Russie devrait avoir un "impact significatif" sur l'activité économique, et la BCE estime que tout ajustement des taux d'intérêt aura lieu "quelque temps" après la fin des achats d'actifs. Ils seraient "graduels", a-t-elle ajouté.

Les marchés tablent sur un resserrement de près de 50 points de base d'ici la fin de l'année, soit l'équivalent de cinq hausses de 10 points de base.

Graphique : L'attaque de la Russie en Ukraine est un vent contraire pour l'Europe : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwvkrlqogpm/banks0803.PNG

8) SUÈDE

L'inflation galopante signifie que la banque centrale de Suède pourrait devoir avancer sa première hausse de taux depuis le début de la pandémie, a déclaré mercredi le gouverneur Stefan Ingves.

L'inflation globale a atteint 4,5 % en février et, si l'on exclut les prix volatils de l'énergie, elle est de 3,4 % - son niveau le plus élevé depuis 1993.

La Riksbank de Suède a prévu une hausse des taux pour 2024, ce qui, selon M. Ingves, pourrait être "un peu trop éloigné". Les économistes prévoient jusqu'à deux hausses de taux cette année.

9) JAPON

Il est peu probable que l'inflation atteigne l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale japonaise, même en tenant compte de la hausse des coûts de l'énergie, a déclaré jeudi le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, justifiant ainsi le maintien d'une politique monétaire très souple.

L'attitude dovish de la BOJ fait d'elle une exception, alors qu'un plus grand nombre de ses homologues envisagent des hausses de taux.

Graphique : Actifs japonais : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgakonvb/Japanassets.JPG

10) SUISSE

La Banque nationale suisse reste à l'extrémité dovish du spectre, considérant sa position comme appropriée même si l'inflation a atteint 2,2 % en février, le plus haut niveau depuis 2008.

Les flux de recherche de sécurité déclenchés par le conflit en Ukraine ont poussé le franc suisse à ses niveaux les plus forts par rapport à l'euro depuis janvier 2015, lorsque la BNS a supprimé l'ancrage de sa monnaie.

Bien que la force du franc contribue à contenir l'inflation, le rythme du mouvement a provoqué un malaise, ce qui a suscité une rare intervention verbale de la BNS au sujet du franc.

Graphique : chfintervention : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mypmnxyeevr/chfintervention.JPG